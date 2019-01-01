Можливе здорожчання проїзду, – Шкітер про оплату картками в маршрутках Луцька

З 1-го листопада у громадському транспорті Луцька (тролейбуси, маршрутні автобуси) проїзд можна буде оплатити лише у безготівковій формі.Про те, якими будуть зміни, розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ". Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у "Facebook" в пятницю, 20 вересня.Так, кожен транспортний засіб буде обладнано валідатором до якого підноситиметься банківська карта, смартфон, або електронний квиток (карта, яку можна буде придбати за 35 гривень та в подальшому попонювати на необхідну суму для оплати проїзду) і таким чином здійснюватиметься оплата."Пільговим категоріям, в першу чергу пенсіонерам, ці картки видаватимуть безкоштовно. Міська рада якимось буде їх поповнювати", – зауважив Тарас Шкітер.Шкітер вважає, що запровадження електронної системи оплати – це правильний крок, який дозволить вивести з "тіні" великі гроші, з яких будуть сплачуватися податки. Детальніше у прямій мові:"Ви оплачуєте за проїзд, водій складає біля себе гроші, привозить їх в свою компанію, де ці кошти повинні облікуватися, а з них сплатитися податки. Я не хочу нікого звинувачувати, але чомусь мені здається, що не всі гроші облікуються у тій кількості, що отримувалися. Відповідно, податки не доплачуються.Коли ж вся система переходить в електронні гроші, то так робити більше буде неможливо. 8% з’їдатиме обслуговуюча турецька компанія, яка інтегрувала систему. Кожен підприємець буде вимушений чесно сплачувати податки і лише решту забирати собі та на заробітні плати водіям".На думку Тараса Шкітера, невдовзі перевізники знову захочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті Луцька."Не потрібно бути серйозним аналітиком, щоб зрозуміти, що підприємці скоро будуть знову вимагати підняття вартості проїзду", – резюмував він.