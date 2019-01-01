Клуб із футзалу «Любарт» підписав спонсорський контракт з «Інвестором»*





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«Це дуже важливий момент для нашої команди. Для того, щоб розбудувати клуб із системною роботою потрібна комерційна складова. Такий клуб не повинен бути чиєюсь іграшкою: сьогодні хочу – даю гроші, а завтра не дам, бо краще полечу за них на Мальдіви… Співпраця із спонсорами має бути системною», – розповів менеджер «Любарта» Дмитро Пасічник.



Футзальну команду «Любарт» створили у жовтні минулого року. Вони стали першою командою з Луцька, яка взяла участь в Другій лізі чемпіонату України. Також за цей час «Любарт» відіграв сезон у Суперлізі головного турніру області, створили дитячу школу та молодіжну команду «Любарт-2».



Менеджер команди розповідає, що здебільшого гравці футзалу – це професійні футболісти, які взимку переходять на гру у залі. Тож і не сприймають цей вид спорту як окремий та самодостатній. У «Любарта» – інша позиція. Вони планують грати лише в футзал і вийти на серйозний всеукраїнський рівень.



«Якось зустрівся із Андрієм Разумовським (директор «Інвестора», – ред.) на вулиці, бо живемо по сусідству у «Струмочку». Розказав про нашу ініціативу, і він відразу запропонував долучитися. Було дуже приємно, бо їхня допомога – це ще один суттєвий крок для нашої мети: побудувати професійний і системний клуб», – зауважив Дмитро Пасічний.



Андрій Разумовський поділився власним досвідом гри у футзал.



«У нас була команда із футзалу – «Будівельник». Ми в перший рік відразу виграли чемпіонат області. Але я побачив таку тенденцію: команди наймали професійних футболістів, платили їм і таким чином отримували перемогу. Я не бачив сенсу брати в цьому участь. Бо, як на мене, підхід мав би бути не в тому, щоб знайти, кому заплатити, а в тому, щоб вчити дітей, розвивати цей вид спорту. Коли дізнався, що є така команда з серйозними планами, відразу вирішив долучитись», – розповів Разумовський.



«У наших житлових комплексах живе багато молодих сімей із дітьми. І хлопці, звісно, ганяють м’яча, дехто – навіть професійно займається футболом. Для цього є всі умови, бо біля наших будинків ми зводимо спортивні майданчики. Раптом десь у «Струмочку» чи «Суперновій» живе майбутня зірка?.. У нього під боком – майданчик, він буде тренуватись і має всі шанси досягнути великого успіху. Та й взагалі спорт – це найкращий спосіб вберегти дітей від різних спокус «вулиці», – впевнений забудовник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клуб із футзалу «Любарт» підписала домовленості про співпрацю із будівельною компанією «Інвестор».Про це повідомляє "Перший". «Це дуже важливий момент для нашої команди. Для того, щоб розбудувати клуб із системною роботою потрібна комерційна складова. Такий клуб не повинен бути чиєюсь іграшкою: сьогодні хочу – даю гроші, а завтра не дам, бо краще полечу за них на Мальдіви… Співпраця із спонсорами має бути системною», – розповів менеджер «Любарта»Футзальну команду «Любарт» створили у жовтні минулого року. Вони стали першою командою з Луцька, яка взяла участь в Другій лізі чемпіонату України. Також за цей час «Любарт» відіграв сезон у Суперлізі головного турніру області, створили дитячу школу та молодіжну команду «Любарт-2».Менеджер команди розповідає, що здебільшого гравці футзалу – це професійні футболісти, які взимку переходять на гру у залі. Тож і не сприймають цей вид спорту як окремий та самодостатній. У «Любарта» – інша позиція. Вони планують грати лише в футзал і вийти на серйозний всеукраїнський рівень.«Якось зустрівся із Анд(директор «Інвестора», – ред.) на вулиці, бо живемо по сусідству у «Струмочку». Розказав про нашу ініціативу, і він відразу запропонував долучитися. Було дуже приємно, бо їхня допомога – це ще один суттєвий крок для нашої мети: побудувати професійний і системний клуб», – зауважив Дмитро Пасічний.Андрій Разумовський поділився власним досвідом гри у футзал.«У нас була команда із футзалу – «Будівельник». Ми в перший рік відразу виграли чемпіонат області. Але я побачив таку тенденцію: команди наймали професійних футболістів, платили їм і таким чином отримували перемогу. Я не бачив сенсу брати в цьому участь. Бо, як на мене, підхід мав би бути не в тому, щоб знайти, кому заплатити, а в тому, щоб вчити дітей, розвивати цей вид спорту. Коли дізнався, що є така команда з серйозними планами, відразу вирішив долучитись», – розповів Разумовський.«У наших житлових комплексах живе багато молодих сімей із дітьми. І хлопці, звісно, ганяють м’яча, дехто – навіть професійно займається футболом. Для цього є всі умови, бо біля наших будинків ми зводимо спортивні майданчики. Раптом десь у «Струмочку» чи «Суперновій» живе майбутня зірка?.. У нього під боком – майданчик, він буде тренуватись і має всі шанси досягнути великого успіху. Та й взагалі спорт – це найкращий спосіб вберегти дітей від різних спокус «вулиці», – впевнений забудовник.

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