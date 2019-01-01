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Жахлива трагедія на Черкащині: у лікарні багатодітна матір вчинила самогубство

Жахлива трагедія на Черкащині: у лікарні багатодітна матір вчинила самогубство
У Черкаській області в селі Білашки Тальнівського району наклала на себе руки мати п'ятьох дітей.

Жінка повісилася в палаті місцевої лікарні, - йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.

Відзначається, що 39-річна жінка ніяк не могла оговтатися від смерті чоловіка, який нещодавно помер.

"Багатодітна мати залишилася з дітьми сама без підтримки та опори. І остаточно зламалася. Місцеві жителі зверталися в поліцію з приводу того, що діти не ходять до школи, а мати пиячить. Наталя визнавала, що чинить неправильно, але говорила, що не може нічого з собою вдіяти", - йдеться в повідомленні.

За два дні до трагедії жінка попередила дітей про свій майбутній відхід. Після цього вони подзвонили в поліцію.

Жінку забрали до лікарні з терапевтичним діагнозом, поклали в інфекційне відділення. Незабаром її знайшли в одній з палат у петлі.

"Лікарі кажуть, що ніяких ознак психічних розладів або захворювань у багатодітної матері не було. Все сталося за 10 хвилин, коли її залишили одну в палаті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати: це самогубство, чи насильницька смерть. Осиротілими дітьми погодилися займатися хресні батьки", - йдеться в повідомленні.

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Теги: смерть, багатодітна матір
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