Жахлива трагедія на Черкащині: у лікарні багатодітна матір вчинила самогубство
Сьогодні, 14:29
У Черкаській області в селі Білашки Тальнівського району наклала на себе руки мати п'ятьох дітей.
Жінка повісилася в палаті місцевої лікарні, - йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.
Відзначається, що 39-річна жінка ніяк не могла оговтатися від смерті чоловіка, який нещодавно помер.
"Багатодітна мати залишилася з дітьми сама без підтримки та опори. І остаточно зламалася. Місцеві жителі зверталися в поліцію з приводу того, що діти не ходять до школи, а мати пиячить. Наталя визнавала, що чинить неправильно, але говорила, що не може нічого з собою вдіяти", - йдеться в повідомленні.
За два дні до трагедії жінка попередила дітей про свій майбутній відхід. Після цього вони подзвонили в поліцію.
Жінку забрали до лікарні з терапевтичним діагнозом, поклали в інфекційне відділення. Незабаром її знайшли в одній з палат у петлі.
"Лікарі кажуть, що ніяких ознак психічних розладів або захворювань у багатодітної матері не було. Все сталося за 10 хвилин, коли її залишили одну в палаті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати: це самогубство, чи насильницька смерть. Осиротілими дітьми погодилися займатися хресні батьки", - йдеться в повідомленні.
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Жінка повісилася в палаті місцевої лікарні, - йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.
Відзначається, що 39-річна жінка ніяк не могла оговтатися від смерті чоловіка, який нещодавно помер.
"Багатодітна мати залишилася з дітьми сама без підтримки та опори. І остаточно зламалася. Місцеві жителі зверталися в поліцію з приводу того, що діти не ходять до школи, а мати пиячить. Наталя визнавала, що чинить неправильно, але говорила, що не може нічого з собою вдіяти", - йдеться в повідомленні.
За два дні до трагедії жінка попередила дітей про свій майбутній відхід. Після цього вони подзвонили в поліцію.
Жінку забрали до лікарні з терапевтичним діагнозом, поклали в інфекційне відділення. Незабаром її знайшли в одній з палат у петлі.
"Лікарі кажуть, що ніяких ознак психічних розладів або захворювань у багатодітної матері не було. Все сталося за 10 хвилин, коли її залишили одну в палаті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати: це самогубство, чи насильницька смерть. Осиротілими дітьми погодилися займатися хресні батьки", - йдеться в повідомленні.
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