Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі





Зазначається, що за попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.



"Постраждалі – відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуювали", - йдеться у повідомлені.



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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону, а досудове розслідування – слідчими Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області.



Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова прокуратура розслідує пожежу в луцькому госпіталі. Зазначається, що за попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України."Постраждалі – відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуювали", - йдеться у повідомлені.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону, а досудове розслідування – слідчими Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області.Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.

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