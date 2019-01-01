вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі

Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі
Військова прокуратура розслідує пожежу в луцькому госпіталі.

Зазначається, що за попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

"Постраждалі – відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуювали", - йдеться у повідомлені.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пожежа у військовому госпіталі Луцька: як таксисти рятували пацієнтів з палаючої будівлі

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону, а досудове розслідування – слідчими Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області.

Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, військовий госпіталь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Добре хоч на замикання можна списати, а не на підпал.
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал
Сьогодні, 15:09
Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі
Сьогодні, 15:00
Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі
Сьогодні, 14:40
Жахлива трагедія на Черкащині: у лікарні багатодітна матір вчинила самогубство
Сьогодні, 14:29
Клуб із футзалу «Любарт» підписав спонсорський контракт з «Інвестором»*
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів
Сьогодні, 10:42
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Сьогодні, 09:42
Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю
Сьогодні, 09:22
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 07:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал
Сьогодні, 15:09
 0
Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі
Сьогодні, 15:00
 0
Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі
Сьогодні, 14:40
 0
Жахлива трагедія на Черкащині: у лікарні багатодітна матір вчинила самогубство
Сьогодні, 14:29
 0
Клуб із футзалу «Любарт» підписав спонсорський контракт з «Інвестором»*
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿