Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому госпіталі
Сьогодні, 14:40
Військова прокуратура розслідує пожежу в луцькому госпіталі.
Зазначається, що за попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
"Постраждалі – відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуювали", - йдеться у повідомлені.
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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону, а досудове розслідування – слідчими Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області.
Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.
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Зазначається, що за попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання, - інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
"Постраждалі – відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуювали", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пожежа у військовому госпіталі Луцька: як таксисти рятували пацієнтів з палаючої будівлі
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону, а досудове розслідування – слідчими Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області.
Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.
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Коментарі 1
Добре хоч на замикання можна списати, а не на підпал.
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