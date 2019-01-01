Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі
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У середу, 18 вересня, Волинський рибпатруль здійснив рибоохоронний рейд на ринках у місті Ковель.
На одному з них зловили жінку, яка продавал щуку без дозвільних документів. На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
У той же день в ході рибоохоронної роботи рейдова група на озері Радожичі поблизу села Гірники Ратнівського району спіймала двох браконьєрів. Чоловіки ловили раків у темну пору доби, використовуючи підсак та ліхтарі. Рибпатрульні випустили раків у природне середовище.
На порушників оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення громадян до відповідальності.
Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Нагадують, що до 30 вересня у Волинській області діє заборона на вилов раків, у зв’язку з другою линькою. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
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На одному з них зловили жінку, яка продавал щуку без дозвільних документів. На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
У той же день в ході рибоохоронної роботи рейдова група на озері Радожичі поблизу села Гірники Ратнівського району спіймала двох браконьєрів. Чоловіки ловили раків у темну пору доби, використовуючи підсак та ліхтарі. Рибпатрульні випустили раків у природне середовище.
На порушників оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення громадян до відповідальності.
Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Нагадують, що до 30 вересня у Волинській області діє заборона на вилов раків, у зв’язку з другою линькою. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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