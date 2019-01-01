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Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі

Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі
У середу, 18 вересня, Волинський рибпатруль здійснив рибоохоронний рейд на ринках у місті Ковель.

На одному з них зловили жінку, яка продавал щуку без дозвільних документів. На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.

У той же день в ході рибоохоронної роботи рейдова група на озері Радожичі поблизу села Гірники Ратнівського району спіймала двох браконьєрів. Чоловіки ловили раків у темну пору доби, використовуючи підсак та ліхтарі. Рибпатрульні випустили раків у природне середовище.

На порушників оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення громадян до відповідальності.

Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація:

Нагадують, що до 30 вересня у Волинській області діє заборона на вилов раків, у зв’язку з другою линькою. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.

Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі
Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі






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Теги: рибпатруль Волині, рейдова група, незаконний продаж риби
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