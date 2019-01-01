Затримали двох волинян, які ловили раків підсаком вночі

У середу, 18 вересня, Волинський рибпатруль здійснив рибоохоронний рейд на ринках у місті Ковель.На одному з них зловили жінку, яка продавал щуку без дозвільних документів. На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.У той же день в ході рибоохоронної роботи рейдова група на озері Радожичі поблизу села Гірники Ратнівського району спіймала двох браконьєрів. Чоловіки ловили раків у темну пору доби, використовуючи підсак та ліхтарі. Рибпатрульні випустили раків у природне середовище.На порушників оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення громадян до відповідальності.Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.