У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт



Поліцейські встановили, що вночі на 19 вересня з новобудови викрали шість металевих профілів довжиною 3,5 метра.



Сума завданих збитків становить 2 500 гривень.



Особу зловмисника встановлюють.

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