У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал
Сьогодні, 15:09
У селі Зимне Володимир-Волинського району з нововбудови викрали будматеріал, що використовується для зовнішнього облицювання стін, будівництва огорож і покрівлі дахів.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Поліцейські встановили, що вночі на 19 вересня з новобудови викрали шість металевих профілів довжиною 3,5 метра.
Сума завданих збитків становить 2 500 гривень.
Особу зловмисника встановлюють.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Поліцейські встановили, що вночі на 19 вересня з новобудови викрали шість металевих профілів довжиною 3,5 метра.
Сума завданих збитків становить 2 500 гривень.
Особу зловмисника встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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