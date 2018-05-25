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У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал

У селі на Волині з нововбудови викрали будматеріал
У селі Зимне Володимир-Волинського району з нововбудови викрали будматеріал, що використовується для зовнішнього облицювання стін, будівництва огорож і покрівлі дахів.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».

Поліцейські встановили, що вночі на 19 вересня з новобудови викрали шість металевих профілів довжиною 3,5 метра.

Сума завданих збитків становить 2 500 гривень.

Особу зловмисника встановлюють.

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Теги: крадіжка, новобудова
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