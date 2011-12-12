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Бізнес на тоталітарному режимі: в квартирі лучанина знайшли погруддя Сталіна і Леніна

Бізнес на тоталітарному режимі: в квартирі лучанина знайшли погруддя Сталіна і Леніна
У поліції розслідують факт причетності жителя Луцька до бізнесу, влаштованому на продажі символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 16 вересня.

Так, у документі йдеться про те, що за інформацією Служби безпеки України у Волинській області лучанин займається пропагандою комуністичного тоталітарного режиму шляхом виготовлення і поширення через можливості загальнодоступних та торгівельних майданчиків, глобальної мережі Інтернет символіки комуністичного тоталітарного режиму.

За цим фактом укінці липня цього року луцькі поліцейські розпочали досудове розслідування.

В ході проведення досудового встановили та допитали свідка, який придбав у лучанина погруддя із зображенням В.І. Леніна з метою повідомити про протиправну діяльність правоохоронним органам.
В ухвалі також інформують, що був проведений обшук в орендованій квартирі, де проживає, а також виготовляє та зберігає символіку комуністичного тоталітарного режиму чоловік, про якого йдеться. За результатами обшуку вилучили майжа 2 десятки погрудь Леніна і Сталіна.

Тож суд вирішив наразі призначити мистецтвознавчу експертизу, аби дослідити вилучені погруддя.

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Теги: Ленін, Сталін, Луцьк
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