Бізнес на тоталітарному режимі: в квартирі лучанина знайшли погруддя Сталіна і Леніна

У поліції розслідують факт причетності жителя Луцька до бізнесу, влаштованому на продажі символіки комуністичного тоталітарного режиму.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 16 вересня.Так, у документі йдеться про те, що за інформацією Служби безпеки України у Волинській області лучанин займається пропагандою комуністичного тоталітарного режиму шляхом виготовлення і поширення через можливості загальнодоступних та торгівельних майданчиків, глобальної мережі Інтернет символіки комуністичного тоталітарного режиму.За цим фактом укінці липня цього року луцькі поліцейські розпочали досудове розслідування.В ході проведення досудового встановили та допитали свідка, який придбав у лучанина погруддя із зображенням В.І. Леніна з метою повідомити про протиправну діяльність правоохоронним органам.В ухвалі також інформують, що був проведений обшук в орендованій квартирі, де проживає, а також виготовляє та зберігає символіку комуністичного тоталітарного режиму чоловік, про якого йдеться. За результатами обшуку вилучили майжа 2 десятки погрудь Леніна і Сталіна.Тож суд вирішив наразі призначити мистецтвознавчу експертизу, аби дослідити вилучені погруддя.