Волинян попереджають про грозу





Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.



"20 вересня у найближчі 1-3 години у північних районах області передбачається гроза, під час грози подекуди пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І– жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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