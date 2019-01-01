Волинян попереджають про грозу
Сьогодні, 16:08
На Волинь суне гроза.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
"20 вересня у найближчі 1-3 години у північних районах області передбачається гроза, під час грози подекуди пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І– жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
"20 вересня у найближчі 1-3 години у північних районах області передбачається гроза, під час грози подекуди пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І– жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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