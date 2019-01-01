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У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Нові осінні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ "ПортCity".

"За вікном золота осінь, пора светрів, пальто, шарфів, нових туфель та черевичків.

Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу", - йдеться у повідомленні.

Зауважують, у ПортCity - найкращий та найвигідніший шопінг.

У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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Теги: ПортCity, знижки вихідного дня
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У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 16:21
 0
Волинян попереджають про грозу
Сьогодні, 16:08
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Бізнес на тоталітарному режимі: в квартирі лучанина знайшли погруддя Сталіна і Леніна
Сьогодні, 16:01
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