У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 16:21
Нові осінні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ "ПортCity".
"За вікном золота осінь, пора светрів, пальто, шарфів, нових туфель та черевичків.
Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу", - йдеться у повідомленні.
Зауважують, у ПортCity - найкращий та найвигідніший шопінг.
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"За вікном золота осінь, пора светрів, пальто, шарфів, нових туфель та черевичків.
Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу", - йдеться у повідомленні.
Зауважують, у ПортCity - найкращий та найвигідніший шопінг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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