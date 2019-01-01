У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*





"За вікном золота осінь, пора светрів, пальто, шарфів, нових туфель та черевичків.



Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу", - йдеться у повідомленні.



Зауважують, у ПортCity - найкращий та найвигідніший шопінг.





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