У «ПортCity» відбудеться «Ukrainian Fashion Day»*





В рамках події:

3 10:00 – примірка модних образів;

З 11:00 – дефіле, підготовка;

З 13:00 – make-up та зачіски;

З 15:00 – покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.



Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels



"Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids в ТРЦ ПортCity!", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ "ПортCity" відбудеться грандіозна модна подія для найменших.В рамках події:3 10:00 – примірка модних образів;З 11:00 – дефіле, підготовка;З 13:00 – make-up та зачіски;З 15:00 – покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels"Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids в ТРЦ ПортCity!", - йдеться у повідомленні.

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