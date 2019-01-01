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У «ПортCity» відбудеться «Ukrainian Fashion Day»*

У «ПортCity» відбудеться «Ukrainian Fashion Day»*
21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ "ПортCity" відбудеться грандіозна модна подія для найменших.

В рамках події:
3 10:00 – примірка модних образів;
З 11:00 – дефіле, підготовка;
З 13:00 – make-up та зачіски;
З 15:00 – покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.

Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels

"Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids в ТРЦ ПортCity!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПортCity, грандіозна подія, Ukrainian Fashion Day Kids
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