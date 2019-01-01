У «ПортCity» відбудеться «Ukrainian Fashion Day»*
Сьогодні, 20:52
21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ "ПортCity" відбудеться грандіозна модна подія для найменших.
В рамках події:
3 10:00 – примірка модних образів;
З 11:00 – дефіле, підготовка;
З 13:00 – make-up та зачіски;
З 15:00 – покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.
Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels
"Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids в ТРЦ ПортCity!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В рамках події:
3 10:00 – примірка модних образів;
З 11:00 – дефіле, підготовка;
З 13:00 – make-up та зачіски;
З 15:00 – покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.
Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels
"Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids в ТРЦ ПортCity!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«З вогнем боролись майже три години», – волинські рятувальники про пожежу у госпіталі
Сьогодні, 21:10
У «ПортCity» відбудеться «Ukrainian Fashion Day»*
Сьогодні, 20:52
У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари
Сьогодні, 20:18
Медіа