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Небайдужі волиняни прибрали берег Турії

Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
У Ковелі до міжнародного дня чистих берегів прибрали територію біля Турії.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

Подібні акції у світі проходять з 1986 року, адже проблема засмічення побутовими відходами водойм набрала значних масштабів. Не оминула вона і Ковеля, адже часто на береги Турії закидані різноманітним непотребом.

“Хочеться, щоб такі акції в подальшому ставали рідкістю, а потім зовсім зникли. Хочеться, щоб людство, і кожен з нас, зокрема, усвідомлювали свій вплив на природу, змінили своє відношення до неї, ставали більш відповідальними. Хочеться, щоб не тільки береги, а й все довкілля, були чистими не від того, що там прибрали, а від того, що там не смітять” - каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.

Підтримали ініціативу організаторів толоки небайдужі ковельчани.

Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії

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Теги: Турія, берег, толока
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