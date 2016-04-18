Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Сьогодні, 17:21
У Ковелі до міжнародного дня чистих берегів прибрали територію біля Турії.
Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Подібні акції у світі проходять з 1986 року, адже проблема засмічення побутовими відходами водойм набрала значних масштабів. Не оминула вона і Ковеля, адже часто на береги Турії закидані різноманітним непотребом.
“Хочеться, щоб такі акції в подальшому ставали рідкістю, а потім зовсім зникли. Хочеться, щоб людство, і кожен з нас, зокрема, усвідомлювали свій вплив на природу, змінили своє відношення до неї, ставали більш відповідальними. Хочеться, щоб не тільки береги, а й все довкілля, були чистими не від того, що там прибрали, а від того, що там не смітять” - каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.
Підтримали ініціативу організаторів толоки небайдужі ковельчани.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Подібні акції у світі проходять з 1986 року, адже проблема засмічення побутовими відходами водойм набрала значних масштабів. Не оминула вона і Ковеля, адже часто на береги Турії закидані різноманітним непотребом.
“Хочеться, щоб такі акції в подальшому ставали рідкістю, а потім зовсім зникли. Хочеться, щоб людство, і кожен з нас, зокрема, усвідомлювали свій вплив на природу, змінили своє відношення до неї, ставали більш відповідальними. Хочеться, щоб не тільки береги, а й все довкілля, були чистими не від того, що там прибрали, а від того, що там не смітять” - каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.
Підтримали ініціативу організаторів толоки небайдужі ковельчани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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