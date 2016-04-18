Небайдужі волиняни прибрали берег Турії

У Ковелі до міжнародного дня чистих берегів прибрали територію біля Турії.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.Подібні акції у світі проходять з 1986 року, адже проблема засмічення побутовими відходами водойм набрала значних масштабів. Не оминула вона і Ковеля, адже часто на береги Турії закидані різноманітним непотребом.“Хочеться, щоб такі акції в подальшому ставали рідкістю, а потім зовсім зникли. Хочеться, щоб людство, і кожен з нас, зокрема, усвідомлювали свій вплив на природу, змінили своє відношення до неї, ставали більш відповідальними. Хочеться, щоб не тільки береги, а й все довкілля, були чистими не від того, що там прибрали, а від того, що там не смітять” - каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.Підтримали ініціативу організаторів толоки небайдужі ковельчани.