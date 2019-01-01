вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях»

Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях»
Президент України підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до до 20 листопада 2019 року.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №1030 у цілому 12 вересня, - пише 24 канал.

12 вересня за відповідний законопроєкт проголосували 284 народних обранців. Проти – 38, утримались – 8, а ще 70 – не голосували. Закон починає діяти з дня його опублікування.

Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, закон, євробляхи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Бляхери за -зе.Ми за "шару".Боже,врятуй цю Україну.
Відповісти
Волиньпост пора писати про політику здалися Укропам та слугам народу виродки
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежа у луцькому госпіталі: до ремонту хочуть залучити бізнес
Сьогодні, 17:07
Призначили ділову зустріч і застрелили: чоловіка у Ковелі «замовили» через ревнощі
Сьогодні, 16:52
Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях»
Сьогодні, 16:49
У ТРЦ «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 16:21
Волинян попереджають про грозу
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок
31 серпень, 10:01
Стало відомо, скільки склали протоколів щодо «євроблях» з початку дії нових штрафів Стало відомо, скільки склали протоколів щодо «євроблях» з початку дії нових штрафів
06 вересень, 17:45
Зеленський розповів про плани щодо «євроблях» Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
17 липень, 13:57
Уряд спростив розмитнення «євроблях» Уряд спростив розмитнення «євроблях»
13 лютий, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«О другій годині ночі почався ніби вибух салютів», – пацієнтка луцького госпіталю про пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
 0
Знайшли тіло зниклої волинянки
Сьогодні, 18:01
 0
З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
Сьогодні, 17:46
 0
Лучанам розповіли, як утеплювати помешкання та створювати ОСББ
Сьогодні, 17:40
 0
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿