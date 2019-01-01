Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях»





Верховна Рада підтримала законопроєкт №1030 у цілому 12 вересня, - пише



12 вересня за відповідний законопроєкт проголосували 284 народних обранців. Проти – 38, утримались – 8, а ще 70 – не голосували. Закон починає діяти з дня його опублікування.



Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.



За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.



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