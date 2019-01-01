Призначили ділову зустріч і застрелили: чоловіка у Ковелі «замовили» через ревнощі





З'ясувалося, що вбивство чоловіка замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин, - пише прокуратура Волинської області.



Нагадаємо, 17 вересня,



Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі. Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.



Домовившись з жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник зранку 16 вересня 2019 року провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову.



Чотирьом громадянам, яких затримали 18 вересня, сьогодні 20 вересня, повідомили про підозру у вбивстві на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11,12 ч.2 ст. 115 КК України).



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Прокурори Ковельської місцевої прокуратури, які наразі здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, наполягають на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розкрили вбивство 46-річного мешканця Ковельського району.З'ясувалося, що вбивство чоловіка замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин, - пише прокуратура Волинської області.Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови жителя одного із сіл району.Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі. Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.Домовившись з жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник зранку 16 вересня 2019 року провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову.Чотирьом громадянам, яких затримали 18 вересня, сьогодні 20 вересня, повідомили про підозру у вбивстві на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11,12 ч.2 ст. 115 КК України).Прокурори Ковельської місцевої прокуратури, які наразі здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, наполягають на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

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