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Призначили ділову зустріч і застрелили: чоловіка у Ковелі «замовили» через ревнощі

Призначили ділову зустріч і застрелили: чоловіка у Ковелі «замовили» через ревнощі
Правоохоронці розкрили вбивство 46-річного мешканця Ковельського району.

З'ясувалося, що вбивство чоловіка замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин, - пише прокуратура Волинської області.

Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови жителя одного із сіл району.

Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі. Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.

Домовившись з жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник зранку 16 вересня 2019 року провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову.

Чотирьом громадянам, яких затримали 18 вересня, сьогодні 20 вересня, повідомили про підозру у вбивстві на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11,12 ч.2 ст. 115 КК України).

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Прокурори Ковельської місцевої прокуратури, які наразі здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, наполягають на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

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Теги: вбивство, Ковельщина
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