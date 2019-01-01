Лучанам розповіли, як утеплювати помешкання та створювати ОСББ

Юлією Сабатюк на тему: «Як грітися взимку так, аби вас не «нагріли». Спікерка розповіла лайфхаки стосовно енергоефективності багатоквартирних будинків.



Захід відбувся 19 вересня в РЦ «Промінь» у межах освітнього проєкту «Школа свідомого громадянина». Ініціативу реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Співзасновник руху Михайло Наход зауважив, що це вже 15 захід в межах проєкту.



«Юлія Сабатюк у нас була запланована як спікер уже досить давно. Ми чекали, поки настане той період, коли та тема, в якій вона фахівець, буде актуальною. Вона одна з найкращих експерток у сфері енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків. Має чималий досвід у цій сфері, її знають і поважають у всій Україні. Тому ми запросили її, щоб вона допомогла людям усвідомити, що багатоквартирні будинки – це така ж власність, як і їхній особистий автомобіль чи будь-яка річ, що потребує належного утримання», – зауважив Михайло Наход.



Та додав, що якраз цього року очікуються нововведення у сфері житлово-комунального господарства, тож людям доведеться обирати: створювати об’єднання співвласників, або багатоквартирні будинки будуть приєднуватися до обслуговування управлінською компанією, а це фактично колишні ЖЕКи. В останньому випадку і якість надання послуг, і утримання будинків можуть залишитися на незадовільному рівні. Тому зустріч покликана мотивувати лучан до рішучих дій.



Модераторкою заходу традиційно була Галина Падалко. Тож вона поцікавилася у спікерки, як Юлія Сабатюк із вчителя початкових класів та музики перекваліфікувалася і стала однією з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.







«Я вже більше голова ОСББ – 18 років. А розуміння того, що треба навчати людей, залишилося від школи. Коли я пішла у декретну відпустку, то почала себе почувати як свідомий громадянин, який не розуміє, як він платить за комунальні послуги. Мене дуже здивували наші платіжки, хоча на той час вони були ще не дуже високі. Я не розуміла, за що плачу, тож почала в цьому розбиратися. І ось таким чином зареєструвалося перше ОСББ, і цей круговерть подій мене не відпустив. Потім прийшли мешканці двох сусідніх будинків і сказали: «Створи ще нам ОСББ». І ось так три об’єднання співвласників перевернули мій життєвий шлях», – лаконічно відповіла Юлія Сабатюк.



На запитання, куди звертатися людям, які хочуть створити ОСББ, вона відповіла:



«Існує проєкт HOUSES (Проєкт ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) здійснює діяльність на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій, що визначені, згідно із законами України, – К.), який готовий допомогти. Там нададуть усі правильні документи для створення ОСББ, допоможуть провести збори, можна запросити когось із тих голів, які працюють у цій сфері, а далі вже реєстрація – ЦНАП (2-й поверх)».



До того ж, зі слів спікерки, люди часто не хочуть створювати ОСББ і не готові брати відповідальність за свою власність через ментальність Радянського Союзу.



Також експертка з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків розповіла, що створення ОСББ дасть мешканцям в контексті енергозбереження.



«Про енергозбереження після створення ОСББ говорити не можна. Чому? Тому що дуже багато проблем є із капітальним ремонтом і об’єднання не розуміє, у яку суму коштів воно може влитися. Тому завжди раджу головам новостворених ОСББ прожити хоча б перші три місяці, щоб подивитися, яким чином, на що вони тратять гроші і що вони можуть накопичувати. У цей період складаються акти, де можна буде мати документи, що саме найбільш болюче для будинку», – порадила лучанка.



До того ж вона окреслила кілька заходів, які допоможуть мешканцям багатоквартирних будинків економити на опаленні взимку.



«Треба звернути увагу на те, що у нас діє закон про сертифікацію будинків, її мають отримати всі будинки. Саме Фонд енергоефективності дає можливість зробити сертифікат з відшкодуванням від 70 %. Тільки від нас залежить, яку суму ми будемо платити за тепло. Якщо будемо при стінах, які руйнуються, чи біля дверей, які не зачиняються, то, звичайно, будемо платити більше. А якщо звернемо увагу на те, як ми живемо і чи хочемо жити краще, то, вважаю, що люди все ж задумаються і будуть створювати ОСББ і впроваджувати енергоефективні заходи», – зауважила спікерка.



Та порадила лучанам встановлювати індивідуальні теплові пункти з автоматикою або робити утеплення фасадів, хоча це дуже дорога послуга.



Опісля зустрічі присутні мали змогу поставити запитання, які цікавили найбільше.



Варто зауважити, що «Школа свідомого громадянина» дає унікальну можливість неформальної освіти у Луцьку. «СВІДОМІ» організовують лекції та відкриті розмови з успішними українцями: експертами, бізнесменами, журналістами та політиками. Спікерами на «Школі» вже були гендиректор міжнародної компанії Modern-Expo Group Петро Пилипюк, політексперт та очільник «Сили людей» Олександр Солонтай, журналіст Андрій Куликов, ексгендиректорка «Microsoft Україна» Надія Васильєва, екснардепка Ганна Гопко.

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Тому ми запросили її, щоб вона допомогла людям усвідомити, що багатоквартирні будинки – це така ж власність, як і їхній особистий автомобіль чи будь-яка річ, що потребує належного утримання», – зауважив Михайло Наход.Та додав, що якраз цього року очікуються нововведення у сфері житлово-комунального господарства, тож людям доведеться обирати: створювати об’єднання співвласників, або багатоквартирні будинки будуть приєднуватися до обслуговування управлінською компанією, а це фактично колишні ЖЕКи. В останньому випадку і якість надання послуг, і утримання будинків можуть залишитися на незадовільному рівні. Тому зустріч покликана мотивувати лучан до рішучих дій.Модераторкою заходу традиційно була. Тож вона поцікавилася у спікерки, як Юлія Сабатюк із вчителя початкових класів та музики перекваліфікувалася і стала однією з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.«Я вже більше голова ОСББ – 18 років. А розуміння того, що треба навчати людей, залишилося від школи. Коли я пішла у декретну відпустку, то почала себе почувати як свідомий громадянин, який не розуміє, як він платить за комунальні послуги. Мене дуже здивували наші платіжки, хоча на той час вони були ще не дуже високі. Я не розуміла, за що плачу, тож почала в цьому розбиратися. І ось таким чином зареєструвалося перше ОСББ, і цей круговерть подій мене не відпустив. Потім прийшли мешканці двох сусідніх будинків і сказали: «Створи ще нам ОСББ». І ось так три об’єднання співвласників перевернули мій життєвий шлях», – лаконічно відповіла Юлія Сабатюк.На запитання, куди звертатися людям, які хочуть створити ОСББ, вона відповіла:«Існує проєкт HOUSES (Проєкт ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) здійснює діяльність на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій, що визначені, згідно із законами України, – К.), який готовий допомогти. Там нададуть усі правильні документи для створення ОСББ, допоможуть провести збори, можна запросити когось із тих голів, які працюють у цій сфері, а далі вже реєстрація – ЦНАП (2-й поверх)».До того ж, зі слів спікерки, люди часто не хочуть створювати ОСББ і не готові брати відповідальність за свою власність через ментальність Радянського Союзу.Також експертка з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків розповіла, що створення ОСББ дасть мешканцям в контексті енергозбереження.«Про енергозбереження після створення ОСББ говорити не можна. Чому? Тому що дуже багато проблем є із капітальним ремонтом і об’єднання не розуміє, у яку суму коштів воно може влитися. Тому завжди раджу головам новостворених ОСББ прожити хоча б перші три місяці, щоб подивитися, яким чином, на що вони тратять гроші і що вони можуть накопичувати. У цей період складаються акти, де можна буде мати документи, що саме найбільш болюче для будинку», – порадила лучанка.До того ж вона окреслила кілька заходів, які допоможуть мешканцям багатоквартирних будинків економити на опаленні взимку.«Треба звернути увагу на те, що у нас діє закон про сертифікацію будинків, її мають отримати всі будинки. Саме Фонд енергоефективності дає можливість зробити сертифікат з відшкодуванням від 70 %. Тільки від нас залежить, яку суму ми будемо платити за тепло. Якщо будемо при стінах, які руйнуються, чи біля дверей, які не зачиняються, то, звичайно, будемо платити більше. А якщо звернемо увагу на те, як ми живемо і чи хочемо жити краще, то, вважаю, що люди все ж задумаються і будуть створювати ОСББ і впроваджувати енергоефективні заходи», – зауважила спікерка.Та порадила лучанам встановлювати індивідуальні теплові пункти з автоматикою або робити утеплення фасадів, хоча це дуже дорога послуга.Опісля зустрічі присутні мали змогу поставити запитання, які цікавили найбільше.Варто зауважити, що «Школа свідомого громадянина» дає унікальну можливість неформальної освіти у Луцьку. «СВІДОМІ» організовують лекції та відкриті розмови з успішними українцями: експертами, бізнесменами, журналістами та політиками. Спікерами на «Школі» вже були гендиректор міжнародної компанії Modern-Expo Group, політексперт та очільник «Сили людей», журналіст, ексгендиректорка «Microsoft Україна», екснардепка

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