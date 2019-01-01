З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю

У луцькому військовому госпіталі, який у ніч на 20 вересня частково знищила пожежа, вціліли щонайменше операційний блок, аптечний склад та медичне обладнання.Про це повідомила волонтеркана своїй сторінці у Facebook, яка, окрім того, опублікувала фото зсередини шпиталю, на яких видно, що палати та інші приміщення суттєво пошкоджені вогнем.Найперше, у своєму дописі Наталія Ариванюк висловила вдячність усім, чиїми зусиллями у цій пожежі немає постраждалих.«Черговим лікарем в цю ніч була, яка для мене є справжньою героїнею року, це вона разом з медсестрами, зуміли так зорганізувати евакуацію, що в результаті в нас немає постраждалих!Хочу подякувати лікарям і персоналу нашого госпіталю, Обласної, міської, інфекційної лікарень, які в таких екстремальних умовах спрацювали, як єдиний механізм, де життя та здоров`я є понад усе!Низький уклін пожежникам, ви справжні профі!!!Хочу подякувати усім, хто відгукнувся на, ви добре зрозуміли мій стан, це ж моє дітище, я справді була дуже розгублена, я не знала наскільки постраждала споруда і взагалі що буде далі, як допомогти, але мовчати теж не могла», - написала Ариванюк.«По госпіталю. Головне!!!! Операційний блок і апаратура в ньому цілі! Аптечний склад цілий! Все решта відновимо!» - додала волонтерка й зауважила, що попереду – багато роботи.Вона також зазначила реквізити картки для благодійної допомоги: Ариванюк Н.А. Картка Приват: 5523245800122663.Нагадаємо, 20 вересня уночі сталася масштабна пожежа