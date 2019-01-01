З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
Сьогодні, 17:46
У луцькому військовому госпіталі, який у ніч на 20 вересня частково знищила пожежа, вціліли щонайменше операційний блок, аптечний склад та медичне обладнання.
Про це повідомила волонтерка Наталія Ариванюк на своїй сторінці у Facebook, яка, окрім того, опублікувала фото зсередини шпиталю, на яких видно, що палати та інші приміщення суттєво пошкоджені вогнем.
Найперше, у своєму дописі Наталія Ариванюк висловила вдячність усім, чиїми зусиллями у цій пожежі немає постраждалих.
«Черговим лікарем в цю ніч була Таїсія Криворучко, яка для мене є справжньою героїнею року, це вона разом з медсестрами, зуміли так зорганізувати евакуацію, що в результаті в нас немає постраждалих!
Хочу подякувати лікарям і персоналу нашого госпіталю, Обласної, міської, інфекційної лікарень, які в таких екстремальних умовах спрацювали, як єдиний механізм, де життя та здоров`я є понад усе!
Низький уклін пожежникам, ви справжні профі!!!
Хочу подякувати усім, хто відгукнувся на мій сумбурний пост, ви добре зрозуміли мій стан, це ж моє дітище, я справді була дуже розгублена, я не знала наскільки постраждала споруда і взагалі що буде далі, як допомогти, але мовчати теж не могла», - написала Ариванюк.
«По госпіталю. Головне!!!! Операційний блок і апаратура в ньому цілі! Аптечний склад цілий! Все решта відновимо!» - додала волонтерка й зауважила, що попереду – багато роботи.
Вона також зазначила реквізити картки для благодійної допомоги: Ариванюк Н.А. Картка Приват: 5523245800122663.
Нагадаємо, 20 вересня уночі сталася масштабна пожежа у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила волонтерка Наталія Ариванюк на своїй сторінці у Facebook, яка, окрім того, опублікувала фото зсередини шпиталю, на яких видно, що палати та інші приміщення суттєво пошкоджені вогнем.
Найперше, у своєму дописі Наталія Ариванюк висловила вдячність усім, чиїми зусиллями у цій пожежі немає постраждалих.
«Черговим лікарем в цю ніч була Таїсія Криворучко, яка для мене є справжньою героїнею року, це вона разом з медсестрами, зуміли так зорганізувати евакуацію, що в результаті в нас немає постраждалих!
Хочу подякувати лікарям і персоналу нашого госпіталю, Обласної, міської, інфекційної лікарень, які в таких екстремальних умовах спрацювали, як єдиний механізм, де життя та здоров`я є понад усе!
Низький уклін пожежникам, ви справжні профі!!!
Хочу подякувати усім, хто відгукнувся на мій сумбурний пост, ви добре зрозуміли мій стан, це ж моє дітище, я справді була дуже розгублена, я не знала наскільки постраждала споруда і взагалі що буде далі, як допомогти, але мовчати теж не могла», - написала Ариванюк.
«По госпіталю. Головне!!!! Операційний блок і апаратура в ньому цілі! Аптечний склад цілий! Все решта відновимо!» - додала волонтерка й зауважила, що попереду – багато роботи.
Вона також зазначила реквізити картки для благодійної допомоги: Ариванюк Н.А. Картка Приват: 5523245800122663.
Нагадаємо, 20 вересня уночі сталася масштабна пожежа у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«О другій годині ночі почався ніби вибух салютів», – пацієнтка луцького госпіталю про пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Знайшли тіло зниклої волинянки
Сьогодні, 18:01
З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
Сьогодні, 17:46
Лучанам розповіли, як утеплювати помешкання та створювати ОСББ
Сьогодні, 17:40
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Сьогодні, 17:21
Медіа