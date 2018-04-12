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Знайшли тіло зниклої волинянки

Знайшли тіло зниклої волинянки
У Володимирі-Волинському у п'ятницю 20 вересня, у воді, поблизу підвісного мосту через річку Луга, виявили тіло літньої жінки. Тиждень жінка перебувала у розшуку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Пенсіонерка 1941 року народження ще 10 вересня вийшла з дому. 13 вересня у поліцію звернулася її донька із заявою про зникнення.

Сьогодні ж, 20 вересня, тіло у річці виявили перехожі, які і сповістили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявили, наразі тіло доставили в морг для проведення судмедекспертизи.

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Теги: розшук, жінка, тіло, Волинь
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