Знайшли тіло зниклої волинянки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Пенсіонерка 1941 року народження ще 10 вересня вийшла з дому. 13 вересня у поліцію звернулася її донька із заявою про зникнення.



Сьогодні ж, 20 вересня, тіло у річці виявили перехожі, які і сповістили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.



Ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявили, наразі тіло доставили в морг для проведення судмедекспертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у п'ятницю 20 вересня, у воді, поблизу підвісного мосту через річку Луга, виявили тіло літньої жінки. Тиждень жінка перебувала у розшуку Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Пенсіонерка 1941 року народження ще 10 вересня вийшла з дому. 13 вересня у поліцію звернулася її донька із заявою про зникнення.Сьогодні ж, 20 вересня, тіло у річці виявили перехожі, які і сповістили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.Ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявили, наразі тіло доставили в морг для проведення судмедекспертизи.

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