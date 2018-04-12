Знайшли тіло зниклої волинянки
Сьогодні, 18:01
У Володимирі-Волинському у п'ятницю 20 вересня, у воді, поблизу підвісного мосту через річку Луга, виявили тіло літньої жінки. Тиждень жінка перебувала у розшуку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Пенсіонерка 1941 року народження ще 10 вересня вийшла з дому. 13 вересня у поліцію звернулася її донька із заявою про зникнення.
Сьогодні ж, 20 вересня, тіло у річці виявили перехожі, які і сповістили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявили, наразі тіло доставили в морг для проведення судмедекспертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Пенсіонерка 1941 року народження ще 10 вересня вийшла з дому. 13 вересня у поліцію звернулася її донька із заявою про зникнення.
Сьогодні ж, 20 вересня, тіло у річці виявили перехожі, які і сповістили правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявили, наразі тіло доставили в морг для проведення судмедекспертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«О другій годині ночі почався ніби вибух салютів», – пацієнтка луцького госпіталю про пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Знайшли тіло зниклої волинянки
Сьогодні, 18:01
З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
Сьогодні, 17:46
Лучанам розповіли, як утеплювати помешкання та створювати ОСББ
Сьогодні, 17:40
Небайдужі волиняни прибрали берег Турії
Сьогодні, 17:21
Медіа