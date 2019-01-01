«Всі подумали, що це салют», – пацієнтка луцького госпіталю про пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Розповіли, як почуваються пацієнти військового госпіталю після пожежі. Відомо, 18-ох пацієнтів евакуювали до обласної клінічної лікарні, 21-го – до Луцької міської лікарні, 6-х – до обласного госпіталю ветеранів війни.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, в ніч проти 20 вересня горів Луцький гарнізованний військовий шпиталь, розташований на вулиці Сенаторки Левчанівської.
Наталія Корець – військова 39-го зенітно-ракетного полку. В госпіталі вчора перенесла операцію на нозі. Цієї ночі її разом з 20-ма іншими пацієнтами військового шпиталю евакуювали до міської лікарні Луцька.
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Розповідає, коли почалась пожежа, почула сильний тріск.
«О другій годині ночі почався ніби вибух салютів. Всі подумали, що це салют і ніхто не звернув спочатку уваги. Дим з даху, пішов вогонь. І почали кричати: пожежа! Документи хапали, хто в чому, хто як, лежачих почали виносити», - каже жінка.
Лучанин Віктор Дудчак – ветеран військової служби. Каже, в момент займання він не спав.
«Дуже старий госпіталь. Що могло статися – не знаю. Багато хто каже, що електрика, але ми виходили – електрика скрізь, вікна горіли, електрика працювала», - чоловік.
Андрій Тимовський - військовий 14-ї бригади, він – з Хмельницького. У госпіталі позавчора переніс операцію на нозі. З клінічної лікарні Луцька його переводять до Львіського військового шпиталю.
«Забігла медсестра і почала будити. Відразу речі деякі закинув і пішов. Окуляри, все там. – А документи? – Паспорт у мене в частині, а військовий квиток – там все залишилось. У вас, крім халата, щось є? – Ні, от все, що є, то є», - розповідає Андрій Тимовський.
Зі слів заступника директора міської клінічної лікарні Володимира Шендибила, ліками пацієнти, переведені з військового госпіталю, забезпечені.
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«Всі пацієнти в стабільному стані, їм була надана допомога, проводиться лікування згідно профілю. Частина військовослужбовців протягом цих днів будуть переведені в інші військові госпіталі всі інші цивільні, військові пенсіонери будуть закінчувати лікування в нашому закладі», - зауважує заступник міськлікарні.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, в ніч проти 20 вересня горів Луцький гарнізованний військовий шпиталь, розташований на вулиці Сенаторки Левчанівської.
Наталія Корець – військова 39-го зенітно-ракетного полку. В госпіталі вчора перенесла операцію на нозі. Цієї ночі її разом з 20-ма іншими пацієнтами військового шпиталю евакуювали до міської лікарні Луцька.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю.
Розповідає, коли почалась пожежа, почула сильний тріск.
«О другій годині ночі почався ніби вибух салютів. Всі подумали, що це салют і ніхто не звернув спочатку уваги. Дим з даху, пішов вогонь. І почали кричати: пожежа! Документи хапали, хто в чому, хто як, лежачих почали виносити», - каже жінка.
Лучанин Віктор Дудчак – ветеран військової служби. Каже, в момент займання він не спав.
«Дуже старий госпіталь. Що могло статися – не знаю. Багато хто каже, що електрика, але ми виходили – електрика скрізь, вікна горіли, електрика працювала», - чоловік.
Андрій Тимовський - військовий 14-ї бригади, він – з Хмельницького. У госпіталі позавчора переніс операцію на нозі. З клінічної лікарні Луцька його переводять до Львіського військового шпиталю.
«Забігла медсестра і почала будити. Відразу речі деякі закинув і пішов. Окуляри, все там. – А документи? – Паспорт у мене в частині, а військовий квиток – там все залишилось. У вас, крім халата, щось є? – Ні, от все, що є, то є», - розповідає Андрій Тимовський.
Зі слів заступника директора міської клінічної лікарні Володимира Шендибила, ліками пацієнти, переведені з військового госпіталю, забезпечені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пожежа у військовому госпіталі Луцька: як таксисти рятували пацієнтів з палаючої будівлі.
«Всі пацієнти в стабільному стані, їм була надана допомога, проводиться лікування згідно профілю. Частина військовослужбовців протягом цих днів будуть переведені в інші військові госпіталі всі інші цивільні, військові пенсіонери будуть закінчувати лікування в нашому закладі», - зауважує заступник міськлікарні.
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