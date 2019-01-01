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Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони

Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони
Працівники державної лісової охорони Березичівського лісництва ДП «СЛАП «Любешівагроліс» на чолі з лісничим Андрієм Ланевичем долучилися до всесвітньої акції «Let`s do it, Ukraine».

Про це йдеться на сторінці у Facebook ДП Любешівагроліс.

Вони прибрали на території рекреаційного пункту «Затишок», що розташований на території Березичівського лісництва.

Крім цього, лісничий Сергій Бубал провів тематичну зустріч з учнями Люб’язівського шкільного лісництва. Він наголосив про важливість чистоти лісів для покоління, яке підростає.

"Оскільки попереду вихідні, час для відпочинку, людям буде приємно провести час на свіжому повітрі та в чистих рекреаційних пунктах!", - йдеться у повідомленні.
Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони
Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони
Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони
Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони


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Теги: всесвітня акція, волинські лісівники, прибирання території
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