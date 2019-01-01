Волинські лісівники прибрали на території рекреаційної зони

Андрієм Ланевичем долучилися до всесвітньої акції «Let`s do it, Ukraine».



Про це



Вони прибрали на території рекреаційного пункту «Затишок», що розташований на території Березичівського лісництва.



Крім цього, лісничий Сергій Бубал провів тематичну зустріч з учнями Люб’язівського шкільного лісництва. Він наголосив про важливість чистоти лісів для покоління, яке підростає.



"Оскільки попереду вихідні, час для відпочинку, людям буде приємно провести час на свіжому повітрі та в чистих рекреаційних пунктах!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники державної лісової охорони Березичівського лісництва ДП «СЛАП «Любешівагроліс» на чолі з лісничимдолучилися до всесвітньої акції «Let`s do it, Ukraine».Про це йдеться на сторінці у Facebook ДП Любешівагроліс.Вони прибрали на території рекреаційного пункту «Затишок», що розташований на території Березичівського лісництва.Крім цього, лісничийпровів тематичну зустріч з учнями Люб’язівського шкільного лісництва. Він наголосив про важливість чистоти лісів для покоління, яке підростає."Оскільки попереду вихідні, час для відпочинку, людям буде приємно провести час на свіжому повітрі та в чистих рекреаційних пунктах!", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію