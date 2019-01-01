У волинській лікарні провели надскладну операцію на серці без розрізів. ВІДЕО





Про це повідомили



Так, лікарі встановили трикамерний кардіостимулятор пацієнтці з повною блокадою лівої ніжки пучка Гіса, серцевою недостатністю важкого ступеня та фракцією викиду всього 12%.



Медики зауважують, імплантація приладу дозволила синхронізувати роботу всіх відділів серця, збільшить скоротливу здатність серцевого м’яза та значно покращить рівень життя пацієнтки.



"Щиро дякуємо Парацію Олексію Зіновійовичу, Якушеву Андрію Володимировичу, Леончуку Володимиру Леонідовичу, Грабар Лідії, Агнессі Паризян, Голубу Олександру Миколайовичу, Гусці Андрію Богдановичу, директору Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М.Амосова, академіку НАМН України Василю Лазоришинцю, Ковельському міському голові Олегу Кіндеру та депутатам міської ради, начальнику Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігорю Ващенюку за сприяння розвитку кардіохірургії в Ковелі", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО вперше в Західній Україні провели надскладну операцію на серці без розрізів, лише через невеликий прокол.Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.Так, лікарі встановили трикамерний кардіостимулятор пацієнтці з повною блокадою лівої ніжки пучка Гіса, серцевою недостатністю важкого ступеня та фракцією викиду всього 12%.Медики зауважують, імплантація приладу дозволила синхронізувати роботу всіх відділів серця, збільшить скоротливу здатність серцевого м’яза та значно покращить рівень життя пацієнтки."Щиро дякуємо, директору Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М.Амосова, академіку НАМН України, Ковельському міському головіта депутатам міської ради, начальнику Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністраціїза сприяння розвитку кардіохірургії в Ковелі", - йдеться у дописі.

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