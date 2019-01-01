У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування





У турнірі візьмуть участь представники фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Білорусі, Польщі та України. Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.



Вікові категорії - юніори 2002-2003 років народження, юнаки та дівчата 2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н., 2008 р.н.



Змагання пройдуть на базі веслувального каналу КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича (вул. Фабрична 26, міське водосховище). Приїзд команд - 20 вересня 2019 року. Засідання суддівської колегії 21 вересня 2019 року. Початок змагань 21 вересня об 11:00 год.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-22 вересня в Ковелі відбудуться ХХХV всеукраїнські відкриті змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Повідомляє КовельPost У турнірі візьмуть участь представники фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Білорусі, Польщі та України. Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.Вікові категорії - юніори 2002-2003 років народження, юнаки та дівчата 2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н., 2008 р.н.Змагання пройдуть на базі веслувального каналу КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича (вул. Фабрична 26, міське водосховище). Приїзд команд - 20 вересня 2019 року. Засідання суддівської колегії 21 вересня 2019 року. Початок змагань 21 вересня об 11:00 год.

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