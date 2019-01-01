вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування

У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування
21-22 вересня в Ковелі відбудуться ХХХV всеукраїнські відкриті змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Повідомляє КовельPost.

У турнірі візьмуть участь представники фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Білорусі, Польщі та України. Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.

Вікові категорії - юніори 2002-2003 років народження, юнаки та дівчата 2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н., 2008 р.н.

Змагання пройдуть на базі веслувального каналу КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича (вул. Фабрична 26, міське водосховище). Приїзд команд - 20 вересня 2019 року. Засідання суддівської колегії 21 вересня 2019 року. Початок змагань 21 вересня об 11:00 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, веслування, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яна жінка вночі посеред вулиці покинула 2-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 03:06
У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування
Сьогодні, 02:40
Рівнянин хотів підірвати багатоповерхівку, щоб приховати зґвалтування сусідки
Сьогодні, 01:12
У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином
Сьогодні, 00:36
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО
20 вересень, 08:46
Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
26 червень, 17:27
«Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами «Я зможу!» – у місті на Волині вперше проведуть спортивні змагання для діток з особливими потребами
20 травень, 00:21
На Волині змагатимуться юні авіамоделісти. ФОТО На Волині змагатимуться юні авіамоделісти. ФОТО
11 травень, 01:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
П'яна жінка вночі посеред вулиці покинула 2-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 03:06
 0
У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування
Сьогодні, 02:40
 0
Рівнянин хотів підірвати багатоповерхівку, щоб приховати зґвалтування сусідки
Сьогодні, 01:12
 0
У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿