У Ковелі відбудуться всеукраїнські відкриті змагання з веслування
Сьогодні, 02:40
21-22 вересня в Ковелі відбудуться ХХХV всеукраїнські відкриті змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Повідомляє КовельPost.
У турнірі візьмуть участь представники фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Білорусі, Польщі та України. Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.
Вікові категорії - юніори 2002-2003 років народження, юнаки та дівчата 2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н., 2008 р.н.
Змагання пройдуть на базі веслувального каналу КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича (вул. Фабрична 26, міське водосховище). Приїзд команд - 20 вересня 2019 року. Засідання суддівської колегії 21 вересня 2019 року. Початок змагань 21 вересня об 11:00 год.
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У турнірі візьмуть участь представники фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Білорусі, Польщі та України. Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.
Вікові категорії - юніори 2002-2003 років народження, юнаки та дівчата 2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н., 2008 р.н.
Змагання пройдуть на базі веслувального каналу КЗ «КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича (вул. Фабрична 26, міське водосховище). Приїзд команд - 20 вересня 2019 року. Засідання суддівської колегії 21 вересня 2019 року. Початок змагань 21 вересня об 11:00 год.
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