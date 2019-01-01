«З вогнем боролись майже три години», – волинські рятувальники про пожежу у госпіталі





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Начальник Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук поінформував про те, що для приборкання пожежі були задіяні усі наявні в обласному центрі сили і засоби пожежогасіння відповідно до найвищого номеру виклику. Залучались також підрозділи з м.Ківерці та м.Рожище.



«Загалом на місці події було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної та допоміжної техніки. Працювали понад 40 рятувальників, частина яких перебувала в той час у резерві і були вільні від чергування, – зазначив Володимир Грушовінчук. – Усі зусилля найперше були спрямовані на порятунок людей та евакуацію матеріальних цінностей».



В результаті з вогнем боролись майже три години, вдалося зберегти будівлю – пам’ятку архітектури національного значення великої історичної цінності не тільки для лучан, але й усіх краян.





Під час брифінгу йшлося також про те, що на місці події працює спеціальна комісія, до складу якої входять співробітники ДСНС, правоохоронних органів та Міністерства оборони України. Уже найближчим часом будуть озвучені імовірні причини й підраховані завдані збитки.



Головний рятувальник області висловив також подяку усім волонтерам, працівникам медичної служби та пересічним громадянам за надання допомоги в евакуації пацієнтів госпіталю та оперативного їх розміщення в лікувальних установах обласного центру.





Крім того, під час брифінгу заступник начальника Управління із запобігання надзвичайним ситуаціям полковник служби цивільного захисту Олег Билиця звернувся до керівників об’єктів з масовим перебуванням людей щодо важливості дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки відповідно до діючих норм та приписів для запобігання надзвичайним подіям та трагічним випадкам на них.



Нагадаємо, повідомлення про пожежу у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, розташованому на вулиці Сенаторки Левчанівської, надійшло 20 вересня о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибув перший екіпаж рятувальників. О 03:12 пожежа була локалізована, о 5:00 – ліквідована. З приміщення госпіталю було евакуйовано 91 людину, з яких 7 хворих у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 20 вересня, у кризовому центрі Управління ДСНС України у Волинській області відбувся брифінг для ЗМІ щодо інформування громадськості про перебіг ліквідації пожежі у Луцькому військовому госпіталі , що виникла о 02:25 та охопила покрівлю та перекриття лікарняного корпусу.Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинскій області.Начальник Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захиступоінформував про те, що для приборкання пожежі були задіяні усі наявні в обласному центрі сили і засоби пожежогасіння відповідно до найвищого номеру виклику. Залучались також підрозділи з м.Ківерці та м.Рожище.«Загалом на місці події було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної та допоміжної техніки. Працювали понад 40 рятувальників, частина яких перебувала в той час у резерві і були вільні від чергування, – зазначив Володимир Грушовінчук. – Усі зусилля найперше були спрямовані на порятунок людей та евакуацію матеріальних цінностей».В результаті з вогнем боролись майже три години, вдалося зберегти будівлю – пам’ятку архітектури національного значення великої історичної цінності не тільки для лучан, але й усіх краян.Під час брифінгу йшлося також про те, що на місці події працює спеціальна комісія, до складу якої входять співробітники ДСНС, правоохоронних органів та Міністерства оборони України. Уже найближчим часом будуть озвучені імовірні причини й підраховані завдані збитки.Головний рятувальник області висловив також подяку усім волонтерам, працівникам медичної служби та пересічним громадянам за надання допомоги в евакуації пацієнтів госпіталю та оперативного їх розміщення в лікувальних установах обласного центру.Крім того, під час брифінгу заступник начальника Управління із запобігання надзвичайним ситуаціям полковник служби цивільного захистузвернувся до керівників об’єктів з масовим перебуванням людей щодо важливості дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки відповідно до діючих норм та приписів для запобігання надзвичайним подіям та трагічним випадкам на них.Нагадаємо, повідомлення про пожежу у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, розташованому на вулиці Сенаторки Левчанівської, надійшло 20 вересня о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибув перший екіпаж рятувальників. О 03:12 пожежа була локалізована, о 5:00 – ліквідована. З приміщення госпіталю було евакуйовано 91 людину, з яких 7 хворих у важкому стані.

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