вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – аварія за участю велосипедиста

У Луцьку – аварія за участю велосипедиста
У Луцьку ввечері на кільці біля Північного ринку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста.

Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.

Наразі на місці працюють патрульні. Деталі будуть згодом.

У Луцьку – аварія за участю велосипедиста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велосипедист, аварія, кільце, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – аварія за участю велосипедиста
20 вересень, 23:32
Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО
20 вересень, 22:44
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
20 вересень, 22:19
На стадіоні луцького вишу відзначали Міжнародний день студентського спорту. ФОТО
20 вересень, 21:41
Схожі новини
У Луцьку автомобіль збив хлопчика на велосипеді У Луцьку автомобіль збив хлопчика на велосипеді
16 липень, 2017, 19:56
У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО У Луцьку Mercedes не розминувся з автобусом. ФОТО
14 вересень, 22:52
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
08 вересень, 03:16
У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО У Луцьку – «п'яна» аварія. ФОТО
03 вересень, 21:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку – аварія за участю велосипедиста
20 вересень, 23:32
 0
Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО
20 вересень, 22:44
 0
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
20 вересень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿