У Луцьку – аварія за участю велосипедиста





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Наразі на місці працюють патрульні. Деталі будуть згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ввечері на кільці біля Північного ринку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста.Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.Наразі на місці працюють патрульні. Деталі будуть згодом.

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