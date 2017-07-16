У Луцьку – аварія за участю велосипедиста
20 вересень, 23:32
У Луцьку ввечері на кільці біля Північного ринку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста.
Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.
Наразі на місці працюють патрульні. Деталі будуть згодом.
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Про це ІА Конкурент повідомили очевидці.
Наразі на місці працюють патрульні. Деталі будуть згодом.
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