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На стадіоні луцького вишу відзначали Міжнародний день студентського спорту. ФОТО

На стадіоні луцького вишу відзначали Міжнародний день студентського спорту. ФОТО
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки приєдналися до всеукраїнського флешмобу «Jump Squats».

Про це інформує відділ звʼязків із громадськістю СНУ імені Лесі Українки.

Щороку 20 вересня в Україні відзначається Міжнародний день студентського спорту. Це свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Цього дня по всій Україні проводиться спортивно-масовий флешмоб «Jump Squats».

Студенти, викладачі, працівники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки також долучилися до святкування.

Спортивне дійство, яке проходило на стадіоні вишу «Спортивне ядро», розпочалося зі спільного виконання Гімну України. З вітальними та настановчими словами виступив ректор університету Ігор Коцан, який зазначив, що формула успіху – це здоровий спосіб життя.

Перед учасниками флешмобу виступив гравець баскетбольної команди «Старий Луцьк–Університет» Дмитро Швагринський, який мовив: «Здоровʼя – запорука нашого успіху! Займайтеся спортом!». Насамкінець запросив уболівальників на товариський поєдинок проти принципового суперника – БК «Рівне».

Після офіційної частини спортивне свято продовжилося флешмобом «Jump Squats», виступами кращих студентських команд Лесиного університету з футболу, волейболу та баскетболу тощо.


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Теги: спорт, студенти, СНУ, свято, флешмоб
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