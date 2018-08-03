Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Сьогодні, 22:19
8-10 вересня на базі Університетської Клініки Отоларингології міста Кьольн відбувся практичний курс: “Тимпанопластика з використанням титанових протезів слухових кісточок виробництва компанії Heinz Kurz".
Про це повідомляє ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні.
В середньому вусі людини барабанна перетинка суглобово з’єднана трьома слуховими кісточками (молоточок-ковадло-стремено) з підножною пластинкою стремена.
Це забезпечує передачу звуку з слухового ходу, безпосередньо до рецепторів внутрішнього вуха. Внаслідок хронічного отиту слухові кісточки руйнуються, що викликає зниження слуху.
Мікрохірургічне відновлення ланцюга слухових кісточок має назву оссикулопластика.
Найбільш ефективним матеріалом для осикулопластики є титан, який володіє не тільки відмінною біологічною сумісністю, а й чудовими механо-акустичними властивостями.
Завдяки стажуванню лікаря отоларинголога Олександра Щурука в Університетській Клініці Отоларингології міста Кьольн, технологія імплантації титанових протезів слухових кісточок запроваджена у відділенні отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні.
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Про це повідомляє ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні.
В середньому вусі людини барабанна перетинка суглобово з’єднана трьома слуховими кісточками (молоточок-ковадло-стремено) з підножною пластинкою стремена.
Це забезпечує передачу звуку з слухового ходу, безпосередньо до рецепторів внутрішнього вуха. Внаслідок хронічного отиту слухові кісточки руйнуються, що викликає зниження слуху.
Мікрохірургічне відновлення ланцюга слухових кісточок має назву оссикулопластика.
Найбільш ефективним матеріалом для осикулопластики є титан, який володіє не тільки відмінною біологічною сумісністю, а й чудовими механо-акустичними властивостями.
Завдяки стажуванню лікаря отоларинголога Олександра Щурука в Університетській Клініці Отоларингології міста Кьольн, технологія імплантації титанових протезів слухових кісточок запроваджена у відділенні отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні.
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