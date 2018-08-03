Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО





Про це



В середньому вусі людини барабанна перетинка суглобово з’єднана трьома слуховими кісточками (молоточок-ковадло-стремено) з підножною пластинкою стремена.



Це забезпечує передачу звуку з слухового ходу, безпосередньо до рецепторів внутрішнього вуха. Внаслідок хронічного отиту слухові кісточки руйнуються, що викликає зниження слуху.



Мікрохірургічне відновлення ланцюга слухових кісточок має назву оссикулопластика.



Найбільш ефективним матеріалом для осикулопластики є титан, який володіє не тільки відмінною біологічною сумісністю, а й чудовими механо-акустичними властивостями.



Завдяки стажуванню лікаря отоларинголога Олександра Щурука в Університетській Клініці Отоларингології міста Кьольн, технологія імплантації титанових протезів слухових кісточок запроваджена у відділенні отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-10 вересня на базі Університетської Клініки Отоларингології міста Кьольн відбувся практичний курс: “Тимпанопластика з використанням титанових протезів слухових кісточок виробництва компанії Heinz Kurz".Про це повідомляє ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні.В середньому вусі людини барабанна перетинка суглобово з’єднана трьома слуховими кісточками (молоточок-ковадло-стремено) з підножною пластинкою стремена.Це забезпечує передачу звуку з слухового ходу, безпосередньо до рецепторів внутрішнього вуха. Внаслідок хронічного отиту слухові кісточки руйнуються, що викликає зниження слуху.Мікрохірургічне відновлення ланцюга слухових кісточок має назву оссикулопластика.Найбільш ефективним матеріалом для осикулопластики є титан, який володіє не тільки відмінною біологічною сумісністю, а й чудовими механо-акустичними властивостями.Завдяки стажуванню лікаря отоларингологав Університетській Клініці Отоларингології міста Кьольн, технологія імплантації титанових протезів слухових кісточок запроваджена у відділенні отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні.

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