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Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО

Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
8-10 вересня на базі Університетської Клініки Отоларингології міста Кьольн відбувся практичний курс: “Тимпанопластика з використанням титанових протезів слухових кісточок виробництва компанії Heinz Kurz".

Про це повідомляє ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні.

В середньому вусі людини барабанна перетинка суглобово з’єднана трьома слуховими кісточками (молоточок-ковадло-стремено) з підножною пластинкою стремена.

Це забезпечує передачу звуку з слухового ходу, безпосередньо до рецепторів внутрішнього вуха. Внаслідок хронічного отиту слухові кісточки руйнуються, що викликає зниження слуху.

Мікрохірургічне відновлення ланцюга слухових кісточок має назву оссикулопластика.

Найбільш ефективним матеріалом для осикулопластики є титан, який володіє не тільки відмінною біологічною сумісністю, а й чудовими механо-акустичними властивостями.

Завдяки стажуванню лікаря отоларинголога Олександра Щурука в Університетській Клініці Отоларингології міста Кьольн, технологія імплантації титанових протезів слухових кісточок запроваджена у відділенні отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні.

Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО
Волинські лікарі впроваджують нову методику операції на вусі. ФОТО

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, вухо, операція, імпланти, титан
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