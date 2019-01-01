На Волині утворять нову громаду





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Висновок Волинської облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Сошичне, Запруддя Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району, сіл Карасин, Карпилівка Карасинської сільської ради Камінь-Каширського району у Сошичненську сільську ОТГ з адміністративним центром у селі Сошичне затвердили розпорядженням тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА від 19 вересня.



Розглянули рішення Сошичненської сільської ради від 6 вересня № 47-2 «Про схвалення проєкту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішення Карасинської сільської ради від 6 серпня № 46-3 «Про схвалення проєкту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».



За результатами розгляду встановили, що проєкти рішень Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області та Карасинської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відповідають вимогам Конституції та законам України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До ОТГ з центром у селі Сошичне Камінь-Каширського району увійдуть села двох сільських рад.Про це пишуть Волинські новини Висновок Волинської облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Сошичне, Запруддя Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району, сіл Карасин, Карпилівка Карасинської сільської ради Камінь-Каширського району у Сошичненську сільську ОТГ з адміністративним центром у селі Сошичне затвердили розпорядженням тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА від 19 вересня.Розглянули рішення Сошичненської сільської ради від 6 вересня № 47-2 «Про схвалення проєкту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішення Карасинської сільської ради від 6 серпня № 46-3 «Про схвалення проєкту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».За результатами розгляду встановили, що проєкти рішень Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області та Карасинської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відповідають вимогам Конституції та законам України.

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