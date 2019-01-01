Рівнянин хотів підірвати багатоповерхівку, щоб приховати зґвалтування сусідки





У такий спосіб молодик намагався приховати свій злочин, пише видання



Повідомляється, що 24-річний місцевий житель скоїв тяжкий злочин ще у вересні 2017 року.



Хлопець із дівчиною знімали різні кімнати у квартирі. Одної ночі він прийшов до співмешканки, вдарив її електрошокером, завдав ушкоджень ножем і зґвалтував потерпілу. Також він намагався її задушити. Аби приховати злочин, відкрив конфорки та духовку газової плити, чим створив загрозу вибуху газу.



Потерпілій вдалося вийти з квартири та звернутися за допомогою до сусідів. Рівнянина затримати поліцейські зони ЧАЕС спільно з бійцями Національної гвардії у лісі в районі відселеного села Рудня-Вересня на Київщині.



Ґвалтівник хотів вчинити самогубство, зістрибнувши з 150-метрової вишки. Нещодавно закінчилися судові слухання і Рівненський міський суд ухвалив обвинувальний вирок. Найближчі 13 років молодик проведе за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному засудили насильника, який намагався приховати злочин підривом багатоквартирного будинку.У такий спосіб молодик намагався приховати свій злочин, пише видання Новини T1.ua - твій портал з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.Повідомляється, що 24-річний місцевий житель скоїв тяжкий злочин ще у вересні 2017 року.Хлопець із дівчиною знімали різні кімнати у квартирі. Одної ночі він прийшов до співмешканки, вдарив її електрошокером, завдав ушкоджень ножем і зґвалтував потерпілу. Також він намагався її задушити. Аби приховати злочин, відкрив конфорки та духовку газової плити, чим створив загрозу вибуху газу.Потерпілій вдалося вийти з квартири та звернутися за допомогою до сусідів. Рівнянина затримати поліцейські зони ЧАЕС спільно з бійцями Національної гвардії у лісі в районі відселеного села Рудня-Вересня на Київщині.Ґвалтівник хотів вчинити самогубство, зістрибнувши з 150-метрової вишки. Нещодавно закінчилися судові слухання і Рівненський міський суд ухвалив обвинувальний вирок. Найближчі 13 років молодик проведе за ґратами.

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