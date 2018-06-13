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Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину

Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину
Органи прокуратури Рівненської області у взаємодії з правоохоронними органами області продовжують роботу щодо протидії незаконним операціям з бурштином на території регіону.

Про це інформує пресслужба прокуратури Рівненської області.

Так, за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області працівниками Головного управління Національної поліції в Рівненській області 19.09.2019 у смт. Володимирець проведено 5 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено 30 мішків «сонячного» каміння, загальною вагою 600 кг.

Крім того, у помешканні 41-річного жителя смт. Володимирець, правоохоронці виявили станки для обробки каміння бурштину-сирцю.

Мішки з бурштином різних фракцій виявлено та вилучено з підсобних приміщень домоволодінь місцевих жителів.

Слідчі дії проведено у межах досудового розслідування кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене обладнання та бурштин-сирець.

Працівниками прокуратури Рівненської області спільно з слідчими поліції у кримінальному провадженні здійснюються усі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії.

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Теги: прокуратура, Рівненщина, обшук, бурштин, кримінал
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