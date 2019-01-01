П'яна жінка вночі посеред вулиці покинула 2-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 03:06
20 вересня, близько 2-ї години ночі, інспектори патрульної поліції Одеси отримали виклик щодо неналежного виконання обов'язків по догляду за дитиною.
Про це інформує пресслужба поліції.
На вулиці Пантелеймонівській патрульні виявили у візочку хлопчика. На вигляд йому не більше 2-х років. За словами заявниці, вона бачила, як жінка, ймовірно мати, в стані алкогольного сп’яніння покинула дитину та пішла у невідомому напрямку. Поруч біля візочка знаходились речі хлопчика.
Патрульні поліцейські перевдягнули, зігріли та заспокоїли малюка.
На місце події викликали групу з протидії домашнього насильства й передали дитину.
Поліція встановлює особи батьків та обставини перебування малюка на вулиці.
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Про це інформує пресслужба поліції.
На вулиці Пантелеймонівській патрульні виявили у візочку хлопчика. На вигляд йому не більше 2-х років. За словами заявниці, вона бачила, як жінка, ймовірно мати, в стані алкогольного сп’яніння покинула дитину та пішла у невідомому напрямку. Поруч біля візочка знаходились речі хлопчика.
Патрульні поліцейські перевдягнули, зігріли та заспокоїли малюка.
На місце події викликали групу з протидії домашнього насильства й передали дитину.
Поліція встановлює особи батьків та обставини перебування малюка на вулиці.
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