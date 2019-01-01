21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: що можна та не треба робити в цей день
Сьогодні, 10:10
21 вересня православна церква відзначає велике дванадцяте свято – Різдво Пресвятої Богородиці. У народі Діва Марія дуже шанується, вона по-материнськи переживала за людей і заступається за них, якщо їй щиро помолитися.
Про це інформує 24 канал.
Народні прикмети на 21 вересня
– Яка погода цього дня – такою і осінь буде.
– Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
– З ранку іній на траві – до негоди.
– З дерев все листя опало – до ранньої зими.
– На деревах павутини багато – до тепла.
– 21 вересня вся вода в криниці – свята.
Що можна робити 21 вересня
1. Сьогодні хороший день, аби молода пара познайомилась з батьками хлопця чи дівчини. Це потрібно зробити для встановлення взаємозв'язку між собою.
2. Бездітним жінкам, які не можуть завагітніти, цього дня треба молитися Діві Марії, щоб вона послала їм дитину. Також треба замовити молебень в церкві і подати милостиню жебракам.
3. Щоб бути здоровим, у цей день треба спалити весь старий одяг і взуття.
Що не можна робити 21 вересня
1. В це свято не можна займатися фізичною працею.
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Про це інформує 24 канал.
Народні прикмети на 21 вересня
– Яка погода цього дня – такою і осінь буде.
– Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
– З ранку іній на траві – до негоди.
– З дерев все листя опало – до ранньої зими.
– На деревах павутини багато – до тепла.
– 21 вересня вся вода в криниці – свята.
Що можна робити 21 вересня
1. Сьогодні хороший день, аби молода пара познайомилась з батьками хлопця чи дівчини. Це потрібно зробити для встановлення взаємозв'язку між собою.
2. Бездітним жінкам, які не можуть завагітніти, цього дня треба молитися Діві Марії, щоб вона послала їм дитину. Також треба замовити молебень в церкві і подати милостиню жебракам.
3. Щоб бути здоровим, у цей день треба спалити весь старий одяг і взуття.
Що не можна робити 21 вересня
1. В це свято не можна займатися фізичною працею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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