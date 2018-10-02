Юні волинські гімнастки – призерки престижних змагань

В місті Львові відбувається відкрита першість ЛОГО ОМСК "Галичанка" з гімнастики художньої "Золоте левеня". Волинські спортсменки стали призерками.Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.Понад 300 учасниць з 24-ох команд приймають участь в змаганнях. Вихованки КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР", які тренуються під керівництвомуспішно виступають та показують свою майстерність:- І місце за вправу з булавами;- ІІ місце (без предмета + обруч),- І місце за вправу з обручем, ІІ місце за вправу з булавами, ІІІ місце (обруч та булави).Окрім того,посіла І місце,- 4 місце.