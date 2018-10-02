Юні волинські гімнастки – призерки престижних змагань
Сьогодні, 20:37
В місті Львові відбувається відкрита першість ЛОГО ОМСК "Галичанка" з гімнастики художньої "Золоте левеня". Волинські спортсменки стали призерками.
Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Понад 300 учасниць з 24-ох команд приймають участь в змаганнях. Вихованки КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР", які тренуються під керівництвом Наталії Данелюк успішно виступають та показують свою майстерність: Влада Данелюк - І місце за вправу з булавами;
Валерія Поручник - ІІ місце (без предмета + обруч), Соломія Власюк - І місце за вправу з обручем, ІІ місце за вправу з булавами, ІІІ місце (обруч та булави).
Окрім того, Мар’яна Клімчук посіла І місце, Кіра Степанюк - 4 місце.
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Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Понад 300 учасниць з 24-ох команд приймають участь в змаганнях. Вихованки КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР", які тренуються під керівництвом Наталії Данелюк успішно виступають та показують свою майстерність: Влада Данелюк - І місце за вправу з булавами;
Валерія Поручник - ІІ місце (без предмета + обруч), Соломія Власюк - І місце за вправу з обручем, ІІ місце за вправу з булавами, ІІІ місце (обруч та булави).
Окрім того, Мар’яна Клімчук посіла І місце, Кіра Степанюк - 4 місце.
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