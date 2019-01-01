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Якою буде погода у Луцьку у неділю, 22 вересня

Якою буде погода у Луцьку у неділю, 22 вересня
Вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.

Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів, увечері стовпчик термометра опуститься до 13 градусів тепла.

Вітер - західний, 3,5-4 м/с.

22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.

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Теги: погода, прогноз погоди, Луцьк
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