Якою буде погода у Луцьку у неділю, 22 вересня

Вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів, увечері стовпчик термометра опуститься до 13 градусів тепла.Вітер - західний, 3,5-4 м/с.22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.