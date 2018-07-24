Відлітають журавлі: птахи у небі над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:11
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував захопливі світлини журавлів у небі над містом.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"19 вересня над нашим Старим містом об 11:20 у прощальному крузі з тужливим курликанням кружляли рідкісні і величні сірі журавлі...Ми так чекали їх весною і от вже відлітають...Не знаю,як я встиг відзняти це неймовірне явище, вперше бачу їх над Луцьком у такій кількості...Щось зарано відлітають, чекати нам ранніх холодів і чекати... їхнього повернення...Щасливого лету, вам, таким неймовірним і чудовим птахам нашого краю...", - підписав світлини фотомитець.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"19 вересня над нашим Старим містом об 11:20 у прощальному крузі з тужливим курликанням кружляли рідкісні і величні сірі журавлі...Ми так чекали їх весною і от вже відлітають...Не знаю,як я встиг відзняти це неймовірне явище, вперше бачу їх над Луцьком у такій кількості...Щось зарано відлітають, чекати нам ранніх холодів і чекати... їхнього повернення...Щасливого лету, вам, таким неймовірним і чудовим птахам нашого краю...", - підписав світлини фотомитець.
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