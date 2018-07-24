Відлітають журавлі: птахи у небі над Луцьком. ФОТО

Луцький фотографопублікував захопливі світлини журавлів у небі над містом.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."19 вересня над нашим Старим містом об 11:20 у прощальному крузі з тужливим курликанням кружляли рідкісні і величні сірі журавлі...Ми так чекали їх весною і от вже відлітають...Не знаю,як я встиг відзняти це неймовірне явище, вперше бачу їх над Луцьком у такій кількості...Щось зарано відлітають, чекати нам ранніх холодів і чекати... їхнього повернення...Щасливого лету, вам, таким неймовірним і чудовим птахам нашого краю...", - підписав світлини фотомитець.