«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО

Інна Доротій опублікувала світлини освіннього Світязя.



Світлини, на яких зображений осінній Світязь та пейзажі навколо озера, лучанка розмістила на своїй сторінці у Facebook, пише



«А чи не показати мені трішки осіннього Світязя? Змілілого, але затишного. Спокійного і врівноваженого. Спустілого від гамірних туристів і шумного від птахів, що лишились на осінь. І так шкода, що фото не передають аромату сосен. Свій Світязький сезон ми закрили п'ять днів тому. Тоді й фото робились», – йдеться у дописі жінки.







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