«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:57
Лучанка Інна Доротій опублікувала світлини освіннього Світязя.
Світлини, на яких зображений осінній Світязь та пейзажі навколо озера, лучанка розмістила на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Шацьк.
«А чи не показати мені трішки осіннього Світязя? Змілілого, але затишного. Спокійного і врівноваженого. Спустілого від гамірних туристів і шумного від птахів, що лишились на осінь. І так шкода, що фото не передають аромату сосен. Свій Світязький сезон ми закрили п'ять днів тому. Тоді й фото робились», – йдеться у дописі жінки.
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Світлини, на яких зображений осінній Світязь та пейзажі навколо озера, лучанка розмістила на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Шацьк.
«А чи не показати мені трішки осіннього Світязя? Змілілого, але затишного. Спокійного і врівноваженого. Спустілого від гамірних туристів і шумного від птахів, що лишились на осінь. І так шкода, що фото не передають аромату сосен. Свій Світязький сезон ми закрили п'ять днів тому. Тоді й фото робились», – йдеться у дописі жінки.
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