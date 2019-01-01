вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО

«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
Лучанка Інна Доротій опублікувала світлини освіннього Світязя.

Світлини, на яких зображений осінній Світязь та пейзажі навколо озера, лучанка розмістила на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Шацьк.

«А чи не показати мені трішки осіннього Світязя? Змілілого, але затишного. Спокійного і врівноваженого. Спустілого від гамірних туристів і шумного від птахів, що лишились на осінь. І так шкода, що фото не передають аромату сосен. Свій Світязький сезон ми закрили п'ять днів тому. Тоді й фото робились», – йдеться у дописі жінки.
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: озеро, Світязь, осінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:57
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 16:20
На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Сьогодні, 16:11
«Немає нічого неможливого»: як волинянин виростив 120 тонн кавунів
Сьогодні, 15:42
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Повідомили, скільки туристів відвідали Світязь за сезон Повідомили, скільки туристів відвідали Світязь за сезон
01 вересень, 07:45
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
17 червень, 17:07
В озері Світязь втопився відпочивальник В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
Облаштування набережної біля Світязю: останні штрихи перед стартом сезону. ФОТО Облаштування набережної біля Світязю: останні штрихи перед стартом сезону. ФОТО
11 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
 1
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
«Змілілий, але затишний», – лучанка про осінній Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:57
 0
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿