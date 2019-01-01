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Зарплати понад 10 тисяч і багатомільйонні інвестиції: як розвивається машинобудування на Волині

Зарплати понад 10 тисяч і багатомільйонні інвестиції: як розвивається машинобудування на Волині
22 вересня в Україні відзначатимуть своє професійне свято працівники машинобудування, яке займає провідне місце в економіці Волині.

Про це інформує ГУ статистики області.

На підприємствах цього виду діяльності зайнято понад 9 тисяч осіб, середньомісячна заробітна плата яких одна з найвищих в промисловості області і у січні–липні становила 14120 гривень.

Машинобудування інвестиційно привабливе для іноземних інвесторів – станом на 1 липня 2019 року обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав 43,5 мільйона доларів США, або 15,2% загальнообласного показника. Лідерами вкладень були партнери з Швеції та Австрії. Крім того, за півроку підприємства цього виду діяльності освоїли 272,6 мільйона гривень капітальних інвестицій.

За підсумками січня–липня цього року реалізували продукції машинобудування на 3,0 мільярда гривень, або 17,2% загальнообласної реалізації в промисловості.

Питома вага області в загальнодержавних обсягах машинобудування становила 3%, проте виробникам Волині належало виробництво майже всіх верстатів різенакатувальних для обробки металів, 86,8% малопотужних електричних трансформаторів, майже четверта частина дитячих колясок, 16,9% комплектів проводів для свічок запалювання, вироблених в Україні.

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Теги: машинобудування, Волинь
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