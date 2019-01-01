Зарплати понад 10 тисяч і багатомільйонні інвестиції: як розвивається машинобудування на Волині

22 вересня в Україні відзначатимуть своє професійне свято працівники машинобудування, яке займає провідне місце в економіці Волині.Про це інформує ГУ статистики області.На підприємствах цього виду діяльності зайнято понад 9 тисяч осіб, середньомісячна заробітна плата яких одна з найвищих в промисловості області і у січні–липні становила 14120 гривень.Машинобудування інвестиційно привабливе для іноземних інвесторів – станом на 1 липня 2019 року обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав 43,5 мільйона доларів США, або 15,2% загальнообласного показника. Лідерами вкладень були партнери з Швеції та Австрії. Крім того, за півроку підприємства цього виду діяльності освоїли 272,6 мільйона гривень капітальних інвестицій.За підсумками січня–липня цього року реалізували продукції машинобудування на 3,0 мільярда гривень, або 17,2% загальнообласної реалізації в промисловості.Питома вага області в загальнодержавних обсягах машинобудування становила 3%, проте виробникам Волині належало виробництво майже всіх верстатів різенакатувальних для обробки металів, 86,8% малопотужних електричних трансформаторів, майже четверта частина дитячих колясок, 16,9% комплектів проводів для свічок запалювання, вироблених в Україні.