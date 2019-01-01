65-річний волинянин, що пережив унікальну операцію на серці, розповів про самопочуття
Сьогодні, 19:40
Федора Глущука з села Гута Ратнівського району оперували протягом 6-ти годин. Серце пацієнта примусово зупиняли на 1,5 години, щоб перезапустити його знову.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
65-річний Федір Кіндратович, якому зробили операцію на відкритому серці, посміхається на лікарняному ліжку і готується до виписки.
«Добре почуваюся. Ходжу вільно, трохи є задишка, але це таке... Малися на Луцьк везти, але сказали, що в Ковелі таке роблять. То я й погодився», - каже чоловік.
Операцію впродовж шести годин робили 4 хірурги та допоміжний медперсонал Ковельської районної лікарні.
«Перед операцією — і він переживає, і я переживаю, як там воно буде... Слава богу, все добре обійшлося. Добрі сестри в реанімації, дуже добре поставилися, не відходили», - поділилася дружина Федора Глущука Світлана.
Детальніше - у сюжеті:
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
65-річний Федір Кіндратович, якому зробили операцію на відкритому серці, посміхається на лікарняному ліжку і готується до виписки.
«Добре почуваюся. Ходжу вільно, трохи є задишка, але це таке... Малися на Луцьк везти, але сказали, що в Ковелі таке роблять. То я й погодився», - каже чоловік.
Операцію впродовж шести годин робили 4 хірурги та допоміжний медперсонал Ковельської районної лікарні.
«Перед операцією — і він переживає, і я переживаю, як там воно буде... Слава богу, все добре обійшлося. Добрі сестри в реанімації, дуже добре поставилися, не відходили», - поділилася дружина Федора Глущука Світлана.
Детальніше - у сюжеті:
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