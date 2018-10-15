Волинянка зібрала небувалий врожай гарбузів





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Небувалим урожаєм гарбузів похизувалася мешканка села Осівці Тетяна Кривдік. Цьогоріч жінці вдалося зібрати більше п’ятисот корисних овочів, вирощених на десяти сотках поля. Тож, без сумніву, вона добре знає, на якому грунті їх треба висівати, коли пасинкувати та поливати.



— Найсприятливіший період для висівання насіння припадає на середину травня. Земля тоді має бути прогріта, а місце для посіву — відкрите та сонячне. Після того, як проростуть паростки, рослина потребує рясного підживлення. У цьому сенсі найефективнішими для росту гарбузів стануть мінеральні добрива, — розповідає пані Тетяна.



— Відомо, що видів гарбузів є безліч, і деякі з них мають досить таки екзотичний вигляд. Яким сортам ви надаєте перевагу та які з них найсмачніші?



— Одним із найвідоміших сортів вважають Медову красуню. Не менш затребуваними і відомими є: Мускат де Прованс, гарбуз Арбатський, Зимовий солодкий, Італійська гітара та багато інших. Тим часом найсмачнішим серед них вважається сорт Мускат. Крім того, такі гарбузи виростають вагою до десяти кілограмів. У вирощуванні гарбузів важливо, щоб насіння було старим. Це сприяє високій врожайності культури. До прикладу, сорт Київський солодкий я вирощую уже близько тридцяти років. Його насіння висівала ще моя бабуся.



— Погодьтеся, Тетяно, що гарбуз, на перший погляд, — пересічний овоч. Однак вишукані страви, що їх можна з нього приготувати, доводять протилежне. Дорогі ресторани світу пригощають відвідувачів розмаїттям неординарної поживи, де основним інгредієнтом є відомий усім гарбуз. Гарбузовий крем-суп, смузі з додаванням сезонних ягід та фруктів, теплий салат, пироги, оладки, запіканки та безліч інших смаколиків — далеко неповний перелік страв, які готують із гарбуза. А ви готуєте якісь свої фірмові страви з гарбуза? Поділіться з нашими читачами їх рецептами.



— Скільки є в природі видів цього смачного овоча, настільки ж різноманітні і способи приготування страв із нього. Я старанно вивчаю нові рецепти страв із гарбуза, щоб внести їх у щоденний раціон моєї родини. Ці плоди їдять навіть сирими, печуть, додають до плову і рагу, фарширують (рисом, овочами, фруктами, горіхами, м’ясним фаршем), тушкують з сочевицею, готують з них варення, суп (який можна подати до столу в «горщику» з гарбузової шкірки).



Я звикла фарширувати гарбуз саме солодкою начинкою з рису, з додаванням родзинок, горіхів та меду. Ставлю в духовку — і через годину готовий корисний та оригінальний десерт.



— Знаю, що з гарбуза примудряються навіть готувати консервовані напої. Ви, Тетяно, щось заготовляєте подібне?



— Мої улюблені напої — це фреші з гарбуза. Міксую їх з додаванням малини, груші, наповнюю високі келихи та зверху прикрашаю листочком запашної м’яти. Це корисний сезонний коктейль як для дітей, так і для дорослих. У моїй родині гарбуз полюбляють особливо. Тому нерідко з нього я готую ще й молочні каші, різноманітні вітамінні салати та запікаю його з медом.



Спілкувалася Леся Мінібаєва

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сезон гарбузів у розпалі. На Камінь-Каширщині чи не найсприятливіші умови для вирощування жовто-гарячого овоча.Про це пише Полісся Небувалим урожаєм гарбузів похизувалася мешканка села Осівці. Цьогоріч жінці вдалося зібрати більше п’ятисот корисних овочів, вирощених на десяти сотках поля. Тож, без сумніву, вона добре знає, на якому грунті їх треба висівати, коли пасинкувати та поливати.— Найсприятливіший період для висівання насіння припадає на середину травня. Земля тоді має бути прогріта, а місце для посіву — відкрите та сонячне. Після того, як проростуть паростки, рослина потребує рясного підживлення. У цьому сенсі найефективнішими для росту гарбузів стануть мінеральні добрива, — розповідає пані Тетяна.— Одним із найвідоміших сортів вважають Медову красуню. Не менш затребуваними і відомими є: Мускат де Прованс, гарбуз Арбатський, Зимовий солодкий, Італійська гітара та багато інших. Тим часом найсмачнішим серед них вважається сорт Мускат. Крім того, такі гарбузи виростають вагою до десяти кілограмів. У вирощуванні гарбузів важливо, щоб насіння було старим. Це сприяє високій врожайності культури. До прикладу, сорт Київський солодкий я вирощую уже близько тридцяти років. Його насіння висівала ще моя бабуся.— Скільки є в природі видів цього смачного овоча, настільки ж різноманітні і способи приготування страв із нього. Я старанно вивчаю нові рецепти страв із гарбуза, щоб внести їх у щоденний раціон моєї родини. Ці плоди їдять навіть сирими, печуть, додають до плову і рагу, фарширують (рисом, овочами, фруктами, горіхами, м’ясним фаршем), тушкують з сочевицею, готують з них варення, суп (який можна подати до столу в «горщику» з гарбузової шкірки).Я звикла фарширувати гарбуз саме солодкою начинкою з рису, з додаванням родзинок, горіхів та меду. Ставлю в духовку — і через годину готовий корисний та оригінальний десерт.— Мої улюблені напої — це фреші з гарбуза. Міксую їх з додаванням малини, груші, наповнюю високі келихи та зверху прикрашаю листочком запашної м’яти. Це корисний сезонний коктейль як для дітей, так і для дорослих. У моїй родині гарбуз полюбляють особливо. Тому нерідко з нього я готую ще й молочні каші, різноманітні вітамінні салати та запікаю його з медом.

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