Чи буде Україна переходити на зимовий час





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Чому переводять годинники



Перехід на зимовий час в Україні вже понад 20 років поспіль здійснюється в останню неділю жовтня згідно з постановою Кабінету міністрів.



Як адаптуватися до зимового часу



Медики стверджують, що переведення годинників може негативно вплинути на організм людини і спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, це призводить до порушення режиму сну, роботи серцево-судинної та імунної систем, а також інших обмінних процесів. Тож у перші ж дні переходу на зимовий час фахівці радять не планувати важливих справ і уникати сильних навантажень.



Зміна режиму - це стрес для організму. Для того, щоб уберегти свій організм, фахівці рекомендують за тиждень до "годинникових операцій" лягати щодня на 15 хвилин пізніше. Перед сном бажано прийняти теплу ванну, відкласти подалі від ліжка ґаджети, випити чай і зробити масаж. Вранці потрібно добре поснідати, після роботи подихати свіжим повітрям. Вітамінною підтримкою стане вживання гранатів, винограду, грибів, гарбуза і хурми.



Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовують схожі поради, як і для дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна буде переходити на зимовий час. Стрілки годинника на годину назад потрібно буде перевести о 4-й годині 27 жовтня.Про це повідомляє Gazeta.ua Перехід на зимовий час в Україні вже понад 20 років поспіль здійснюється в останню неділю жовтня згідно з постановою Кабінету міністрів.Медики стверджують, що переведення годинників може негативно вплинути на організм людини і спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, це призводить до порушення режиму сну, роботи серцево-судинної та імунної систем, а також інших обмінних процесів. Тож у перші ж дні переходу на зимовий час фахівці радять не планувати важливих справ і уникати сильних навантажень.Зміна режиму - це стрес для організму. Для того, щоб уберегти свій організм, фахівці рекомендують за тиждень до "годинникових операцій" лягати щодня на 15 хвилин пізніше. Перед сном бажано прийняти теплу ванну, відкласти подалі від ліжка ґаджети, випити чай і зробити масаж. Вранці потрібно добре поснідати, після роботи подихати свіжим повітрям. Вітамінною підтримкою стане вживання гранатів, винограду, грибів, гарбуза і хурми.Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовують схожі поради, як і для дорослих.

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