Волинські гірники просять у Зеленського захистити вугільну галузь

Гірники «Шахта» Бужанська» ДП «Волиньвугілля», які відучора перебували під землею, піднялися на поверхню.Про це інформує UA:Волинь у Facebook.Сьогодні, 21 вересня, близько десятої ранку, на зборах шахтарі ухвалили рішення продовжити безстрокову акцію протесту через невиплату їм за кілька місяців заробітної плати.Голова первинної профспілкової організації ДП "Волинь вугілля" "Незалежна"повідомив, що шахтарі затвердили звернення до президента України, голови Верховної радиі прем‘єр-міністра. У ньому йдеться про вимогу передбачити та закласти у проект Закону України «Про державний бюджет» кошти на підтримку і розвиток вугільної галузі і забезпечити їх ефективне використання.