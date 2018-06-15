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На Волині біля храму облаштовують яскравий дитячий майданчик

На Волині біля храму облаштовують яскравий дитячий майданчик
Новий дитячий майданчик з’явиться біля храму у Володимирі-Волинському.

Про це інформує БУГ.

На території храму Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, що у Володимирі-Волинському, будують дитячий майданчик за індивідуальним проектом Тараса Дукельського.

Як розповів настоятель храму отець Євген Рябець, дитячий майданчик буде відкритий для всіх охочих із 9-ї до 17-ї години. В тому числі, у храмі функціонує недільна школа, в якій навчаються 120 дітей з 5-7-ми років.

“Цей проект розроблено індивідуально Тарасом Дукельським. Майданчик специфічний – такого більше в місті нема. Ще будуть поставлені “бджілки” і гойдалки на пружинах. Дубові конструкції оброблялись смолою знизу, аби не гнили”, – зазначив отець Євген.

На Волині біля храму облаштовують яскравий дитячий майданчик
На Волині біля храму облаштовують яскравий дитячий майданчик

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Теги: майданчик, Володимир
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