На Волині біля храму облаштовують яскравий дитячий майданчик





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На території храму Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, що у Володимирі-Волинському, будують дитячий майданчик за індивідуальним проектом Тараса Дукельського.



Як розповів настоятель храму отець Євген Рябець, дитячий майданчик буде відкритий для всіх охочих із 9-ї до 17-ї години. В тому числі, у храмі функціонує недільна школа, в якій навчаються 120 дітей з 5-7-ми років.



“Цей проект розроблено індивідуально Тарасом Дукельським. Майданчик специфічний – такого більше в місті нема. Ще будуть поставлені “бджілки” і гойдалки на пружинах. Дубові конструкції оброблялись смолою знизу, аби не гнили”, – зазначив отець Євген.





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