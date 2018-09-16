вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій

Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
У Чернівцях автівка, якою кермував нетверезий водій, врізалася у будинок посеред міста, після цього пролунали постріли. Так, горе-водій намагався покинути місце ДТП і "відстрілювався" від поліцейських, що намагалися його затримати.

Події трапилися 20 вересня близько 13:00, місце інциденту – вулиця Руська у Чернівцях, пише 24 канал.

Автомобіль Mitsubishi на великій швидкості вилетів з дороги на повороті та врізався у вітрину лотерейного закладу. Кермував іномаркою 60-річний чоловік.

Аварію побачило подружжя поліцейських, яке було не на службі. Чоловік – інспектор першої роти патрульної поліції Чернівців. Він попрямував до водія та побачив, що той збирається втекти з місця аварії. Поліцейський попередив його не робити цього, на що водій дістав пістолет та демонстративно перезарядив його.

Інспектор намагався знешкодити водія, втім, той вистрілив у повітря. Пістолет вибили з рук водія очевидці, які підбігли на допомогу патрульному. Його дружина в той час викликала "швидку" та екіпаж поліції.

Пізніше водія перевірили на алкоголь. Експертиза показала 0,73 проміле. Його затримали та передали слідчо-оперативній групі. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, стрілянина, Чернівці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це він протестував проти назви вулиці Руська. Понять и простить.
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
Сьогодні, 15:01
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
Сьогодні, 14:25
Раптово помер відомий волинський лікар
Сьогодні, 13:45
Найтяжче – зібрати допомогу серед людей: волонтер з Волині розповів про поїздки на фронт
Сьогодні, 13:29
Чи буде Україна переходити на зимовий час
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку
03 травень, 09:42
На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія На трасі Ковель-Чернівці трапилась смертельна аварія
30 січень, 11:56
У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО У Чернівцях автівка патрульних на смерть збила молодого хлопця. ФОТО
16 вересень, 2018, 11:43
У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО У Чернівцях бійка переросла у стрілянину: двоє поранених. ФОТО
07 вересень, 2018, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
 1
Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
 1
У Ковелі «відгримів» концерт «Бумбоксу». ФОТО
Сьогодні, 15:01
 0
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
Сьогодні, 14:25
 0
Раптово помер відомий волинський лікар
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿