Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій





Події трапилися 20 вересня близько 13:00, місце інциденту – вулиця Руська у Чернівцях, пише



Автомобіль Mitsubishi на великій швидкості вилетів з дороги на повороті та врізався у вітрину лотерейного закладу. Кермував іномаркою 60-річний чоловік.



Аварію побачило подружжя поліцейських, яке було не на службі. Чоловік – інспектор першої роти патрульної поліції Чернівців. Він попрямував до водія та побачив, що той збирається втекти з місця аварії. Поліцейський попередив його не робити цього, на що водій дістав пістолет та демонстративно перезарядив його.



Інспектор намагався знешкодити водія, втім, той вистрілив у повітря. Пістолет вибили з рук водія очевидці, які підбігли на допомогу патрульному. Його дружина в той час викликала "швидку" та екіпаж поліції.



Пізніше водія перевірили на алкоголь. Експертиза показала 0,73 проміле. Його затримали та передали слідчо-оперативній групі. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях автівка, якою кермував нетверезий водій, врізалася у будинок посеред міста, після цього пролунали постріли. Так, горе-водій намагався покинути місце ДТП і "відстрілювався" від поліцейських, що намагалися його затримати.Події трапилися 20 вересня близько 13:00, місце інциденту – вулиця Руська у Чернівцях, пише 24 канал Автомобіль Mitsubishi на великій швидкості вилетів з дороги на повороті та врізався у вітрину лотерейного закладу. Кермував іномаркою 60-річний чоловік.Аварію побачило подружжя поліцейських, яке було не на службі. Чоловік – інспектор першої роти патрульної поліції Чернівців. Він попрямував до водія та побачив, що той збирається втекти з місця аварії. Поліцейський попередив його не робити цього, на що водій дістав пістолет та демонстративно перезарядив його.Інспектор намагався знешкодити водія, втім, той вистрілив у повітря. Пістолет вибили з рук водія очевидці, які підбігли на допомогу патрульному. Його дружина в той час викликала "швидку" та екіпаж поліції.Пізніше водія перевірили на алкоголь. Експертиза показала 0,73 проміле. Його затримали та передали слідчо-оперативній групі. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію