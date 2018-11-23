На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар
Сьогодні, 11:30
На митному посту "Луцьк" припинили спробу підприємця підмінити імпортований товар.
Про це інформує Волинська митниця ДФС.
Так, митники викрили і припинили протиправний намір волинського підприємця підмінити імпортований з Польщі товар. До оформлення він задекларував 19 тонн товару, який значився як «структурна штукатурка для малярних робіт на основі штучних смол» польського виробництва.
Під час огляду волинські митники виявили у транспортному засобі 760 мішків клейової суміші для облицювання керамічної плитки вартістю понад 85 тисяч гривень.
Цікаво, що виявлений під час митного огляду товар - українського виробництва.
Такі дії підприємця класифікували за ознаками статті 483 як приховування від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших, що тягне за собою відповідальність у вигляді
конфіскації товару та штрафу у розмірі його повної вартості.
Тепер 19 тонн клейової суміші тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення суду у справі.
Крім того, аби зрозуміти логіку цього правопорушення, митним органам Польщі надіслали запит з проханням надати копії експортної декларації та товаросупровідних документів на цей нетиповий вантаж.
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Про це інформує Волинська митниця ДФС.
Так, митники викрили і припинили протиправний намір волинського підприємця підмінити імпортований з Польщі товар. До оформлення він задекларував 19 тонн товару, який значився як «структурна штукатурка для малярних робіт на основі штучних смол» польського виробництва.
Під час огляду волинські митники виявили у транспортному засобі 760 мішків клейової суміші для облицювання керамічної плитки вартістю понад 85 тисяч гривень.
Цікаво, що виявлений під час митного огляду товар - українського виробництва.
Такі дії підприємця класифікували за ознаками статті 483 як приховування від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших, що тягне за собою відповідальність у вигляді
конфіскації товару та штрафу у розмірі його повної вартості.
Тепер 19 тонн клейової суміші тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення суду у справі.
Крім того, аби зрозуміти логіку цього правопорушення, митним органам Польщі надіслали запит з проханням надати копії експортної декларації та товаросупровідних документів на цей нетиповий вантаж.
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