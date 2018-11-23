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На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар

На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар
На митному посту "Луцьк" припинили спробу підприємця підмінити імпортований товар.

Про це інформує Волинська митниця ДФС.

Так, митники викрили і припинили протиправний намір волинського підприємця підмінити імпортований з Польщі товар. До оформлення він задекларував 19 тонн товару, який значився як «структурна штукатурка для малярних робіт на основі штучних смол» польського виробництва.

Під час огляду волинські митники виявили у транспортному засобі 760 мішків клейової суміші для облицювання керамічної плитки вартістю понад 85 тисяч гривень.

Цікаво, що виявлений під час митного огляду товар - українського виробництва.

Такі дії підприємця класифікували за ознаками статті 483 як приховування від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших, що тягне за собою відповідальність у вигляді
конфіскації товару та штрафу у розмірі його повної вартості.

Тепер 19 тонн клейової суміші тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення суду у справі.

Крім того, аби зрозуміти логіку цього правопорушення, митним органам Польщі надіслали запит з проханням надати копії експортної декларації та товаросупровідних документів на цей нетиповий вантаж.
На Волині впіймали підприємця, який намагався підмінити товар

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Теги: митниця, товар
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