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Білорус, який хотів незаконно провезти леза для гоління через Волинь, позбувся автівки

Білорус, який хотів незаконно провезти леза для гоління через Волинь, позбувся автівки
У пункті пропуску «Дольськ» через приховані леза для гоління білорус позбувся автомобіля.

Про це інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

Ймовірно, чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», аби уникнути ретельної перевірки автомобіля. Враховуючи ризики, прикордонники ініціювали поглиблений огляд «Фольксваген-Пасат».

У результаті спільного з митниками поглибленого огляду в паливному баку автомобіля виявили приховані понад 260 упаковок лез до станків для гоління марки «Venus».

Транспортний засіб разом з виявленим товаром вилучили працівниками ДФС. Сума оцінки становить майже 89 тисяч гривень. Відносно громадянина Білорусі склали документи щодо заборони в’їзду на територію України.
Білорус, який хотів незаконно провезти леза для гоління через Волинь, позбувся автівки
Білорус, який хотів незаконно провезти леза для гоління через Волинь, позбувся автівки


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Теги: леза, прикордонники, митниця
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