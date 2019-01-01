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Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО

Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Хресний хід від Свято-Троїцького кафедрального собору до музею волинської ікони, де пройшла щорічна проща на честь Різдва Пресвятої Богородиці, відбувся сьогодні, 21 вересня у Луцьку.

Захід, який провели представники Волинської єпархії ПЦУ, розпочався о 12:30. До слова, ця хода – це паломництво до Холмської чудотворної ікони, повідомляють Волинські новини.

Так, священнослужителі разом із вірянами рухались за маршрутом: Свято-Троїцький кафедральний собор – проспект Волі – головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – вулиця Степана Бандери – вулиця Ярощука – Музей волинської ікони.

Нагадаємо, 21 вересня, у суботу, на Різдво Пресвятої Богородиці, коли особливо вшановується чудодійний Холмський образ Божої Матері, щороку відбувається проща до Музею волинської ікони. Саме тут зберігається оригінал цієї святині ХІ ст. А по завершенню ходи в приміщенні музею перед образом відбувся акафіст, де усі охочі могли розділити з учасниками заходу радість спільної молитви.

Протягом усього заходу забезпечували громадський порядок, а також супроводжували ходу працівники поліції.
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО

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Теги: хресний хід, Луцьк
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