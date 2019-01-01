Центром Луцька пронесли чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Хресний хід від Свято-Троїцького кафедрального собору до музею волинської ікони, де пройшла щорічна проща на честь Різдва Пресвятої Богородиці, відбувся сьогодні, 21 вересня у Луцьку.
Захід, який провели представники Волинської єпархії ПЦУ, розпочався о 12:30. До слова, ця хода – це паломництво до Холмської чудотворної ікони, повідомляють Волинські новини.
Так, священнослужителі разом із вірянами рухались за маршрутом: Свято-Троїцький кафедральний собор – проспект Волі – головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – вулиця Степана Бандери – вулиця Ярощука – Музей волинської ікони.
Нагадаємо, 21 вересня, у суботу, на Різдво Пресвятої Богородиці, коли особливо вшановується чудодійний Холмський образ Божої Матері, щороку відбувається проща до Музею волинської ікони. Саме тут зберігається оригінал цієї святині ХІ ст. А по завершенню ходи в приміщенні музею перед образом відбувся акафіст, де усі охочі могли розділити з учасниками заходу радість спільної молитви.
Протягом усього заходу забезпечували громадський порядок, а також супроводжували ходу працівники поліції.
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Захід, який провели представники Волинської єпархії ПЦУ, розпочався о 12:30. До слова, ця хода – це паломництво до Холмської чудотворної ікони, повідомляють Волинські новини.
Так, священнослужителі разом із вірянами рухались за маршрутом: Свято-Троїцький кафедральний собор – проспект Волі – головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – вулиця Степана Бандери – вулиця Ярощука – Музей волинської ікони.
Нагадаємо, 21 вересня, у суботу, на Різдво Пресвятої Богородиці, коли особливо вшановується чудодійний Холмський образ Божої Матері, щороку відбувається проща до Музею волинської ікони. Саме тут зберігається оригінал цієї святині ХІ ст. А по завершенню ходи в приміщенні музею перед образом відбувся акафіст, де усі охочі могли розділити з учасниками заходу радість спільної молитви.
Протягом усього заходу забезпечували громадський порядок, а також супроводжували ходу працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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