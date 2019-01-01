У Луцьку стартував футзальний турнір. ФОТО





Турнір триватиме в «АдреналінСіті» протягом двох днів – 21 вересня (груповий етап) та 22 вересня (матчі на визначення чемпіона). Сьогодні між собою змагалися дві луцькі команди «Любарт» та «Фіміам», інформує



Як розповів менеджер футзальної команди «Любарта» Дмитро Пасічник, цей турнір є підготовчим до футбольного сезону, який розпочнеться в листопаді.



Менеджер команди зазначив, що, окрім волинських команд, тут є спортсмени з Житомира та Львова.



«Це перший турнір, в якому ми беремо участь після підписання партнерського договору з будівельною компанією «Інвестор». І вперше граємо в оновленій спортивній формі з логотипом компанії. Це свідчить про те, що ми спільно йдемо до спортивних успіхів», – сказав Дмитро Пасічник.



Він додав, що мета цього турніру – підготовча, де награються нові схеми та випробовуються нові гравці.



«Ми готуємося до трьох турнірів: Друга ліга чемпіонату України, Кубок України та чемпіонат Волинської області. В останньому принципово, аби ми виграли. «Любарт» – відносно молода команда, і ті, хто вже кілька років поспіль виграють у чемпіонаті області, не дуже вірять у наші сили, тому ми хочемо показати, на що здатні», – зазначив Пасічник.



Нагадаємо, футзальну команду «Любарт» створили у жовтні минулого року. Вона стали першою командою з Луцька, яка взяла участь в Другій лізі чемпіонату України. Також за цей час «Любарт» відіграв сезон у Суперлізі головного турніру області, створили дитячу школу та молодіжну команду «Любарт-2».



За словами голови Асоціації футзалу Волинської області Руслана Корпоша, це вже ХІ-ий Кубок «Волинської газети».



«Наразі ми вже досягли того рівня, що до нас приїжджають команди з інших регіонів та показують свій рівень майстерності. До всього ж, у кожній школі футзалу є відмінності, тому волинські спортсмени мають унікальну можливість після літа потренуватися на майданчику та підготуватися до чемпіонату області та інших змагань», – каже Руслан Корпош.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водинадцяте розпочався футзальний турнір «Кубок «Волинської газети», який традиційно організовують в кінці вересня.Турнір триватиме в «АдреналінСіті» протягом двох днів – 21 вересня (груповий етап) та 22 вересня (матчі на визначення чемпіона). Сьогодні між собою змагалися дві луцькі команди «Любарт» та «Фіміам», інформує Район.Луцьк Як розповів менеджер футзальної команди «Любарта», цей турнір є підготовчим до футбольного сезону, який розпочнеться в листопаді.Менеджер команди зазначив, що, окрім волинських команд, тут є спортсмени з Житомира та Львова.«Це перший турнір, в якому ми беремо участь після підписання партнерського договору з будівельною компанією «Інвестор». І вперше граємо в оновленій спортивній формі з логотипом компанії. Це свідчить про те, що ми спільно йдемо до спортивних успіхів», – сказав Дмитро Пасічник.Він додав, що мета цього турніру – підготовча, де награються нові схеми та випробовуються нові гравці.«Ми готуємося до трьох турнірів: Друга ліга чемпіонату України, Кубок України та чемпіонат Волинської області. В останньому принципово, аби ми виграли. «Любарт» – відносно молода команда, і ті, хто вже кілька років поспіль виграють у чемпіонаті області, не дуже вірять у наші сили, тому ми хочемо показати, на що здатні», – зазначив Пасічник.Нагадаємо, футзальну команду «Любарт» створили у жовтні минулого року. Вона стали першою командою з Луцька, яка взяла участь в Другій лізі чемпіонату України. Також за цей час «Любарт» відіграв сезон у Суперлізі головного турніру області, створили дитячу школу та молодіжну команду «Любарт-2».За словами голови Асоціації футзалу Волинської області, це вже ХІ-ий Кубок «Волинської газети».«Наразі ми вже досягли того рівня, що до нас приїжджають команди з інших регіонів та показують свій рівень майстерності. До всього ж, у кожній школі футзалу є відмінності, тому волинські спортсмени мають унікальну можливість після літа потренуватися на майданчику та підготуватися до чемпіонату області та інших змагань», – каже Руслан Корпош.

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