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«Луцьк міг би стати містом-повітом», – експерт про укрупнення районів. ВІДЕО

«Луцьк міг би стати містом-повітом», – експерт про укрупнення районів. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход вважає, що Волинську область потрібно ділити на чотири або ж на п'ять районів, зробивши Луцьк окремим містом-повітом.

Таку думку він озвучив в етері ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА "Конкурент".

"Я повністю підтримую ідею укрупнення області до чотирьох районів, навіть до п'яти, оскільки Луцьк може бути окремим містом-повітом, як в Польщі чи інших країнах, де великі міста не включаються до складу якого району, а є окремою одиницею", – зауважив експерт.



Нагадаємо, що раніше ексміністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що ідеальна модель Волині – три райони.

Натомість більшість членів регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Волинської області підтримали пропозицію укрупнення регіону до чотирьох районів: з центрами у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Камені-Каширському. Відповідний протокол засідання надішлють до Мінрегіону, як офіційне підтвердження позиції регіону.

Згодом Міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак повідомила, що рішення щодо поділу Волинської області на три райони (повіти) не прийнято.

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Теги: Михайло Наход, децентралізація, укрупнення районів, поділ, повіт
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