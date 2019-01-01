Нардепка з Волині розповіла, які повноваження хочуть передати повітам. ВІДЕО

Ірина Констанкевич розповіла про повноваження, які перейдуть об'єднаним територіальним громадам після утворення в областях повітів.



Це відбулося в етері ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише



"Ми багато говоримо про те, якою повинна бути кількість районів на Волині, але забуваємо казати, які повноваження залишатимуться на рівні ОТГ та що буде за повітами", – зазначила вона.



Зі слів нардепки, згідно бачення профільних комітету та міністерства, на рівень ОТГ хочуть передати великі фінансові повноваження:



"Наприклад, освітні та медичні послуги".



Натомість, у повітів залишаться лише адміністративні функції.



"На це варто звернути увагу, тому що, яка з ОТГ зможе на своїх бюджетах утримувати районні лікарні?" – сказала Ірина Констанкевич.



Депутатка сподівається, що невдовзі Верховна Рада займеться вирішенням питань адміністративно-територіального устрою:



"Ми маємо цілий комплекс питань, які необхідно вирішити".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народна депутатка Українирозповіла про повноваження, які перейдуть об'єднаним територіальним громадам після утворення в областях повітів.Це відбулося в етері ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА "Конкурент" "Ми багато говоримо про те, якою повинна бути кількість районів на Волині, але забуваємо казати, які повноваження залишатимуться на рівні ОТГ та що буде за повітами", – зазначила вона.Зі слів нардепки, згідно бачення профільних комітету та міністерства, на рівень ОТГ хочуть передати великі фінансові повноваження:"Наприклад, освітні та медичні послуги".Натомість, у повітів залишаться лише адміністративні функції."На це варто звернути увагу, тому що, яка з ОТГ зможе на своїх бюджетах утримувати районні лікарні?" – сказала Ірина Констанкевич.Депутатка сподівається, що невдовзі Верховна Рада займеться вирішенням питань адміністративно-територіального устрою:"Ми маємо цілий комплекс питань, які необхідно вирішити".

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