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Нардепка з Волині розповіла, які повноваження хочуть передати повітам. ВІДЕО

Нардепка з Волині розповіла, які повноваження хочуть передати повітам. ВІДЕО
Народна депутатка України Ірина Констанкевич розповіла про повноваження, які перейдуть об'єднаним територіальним громадам після утворення в областях повітів.

Це відбулося в етері ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише ІА "Конкурент".

"Ми багато говоримо про те, якою повинна бути кількість районів на Волині, але забуваємо казати, які повноваження залишатимуться на рівні ОТГ та що буде за повітами", – зазначила вона.

Зі слів нардепки, згідно бачення профільних комітету та міністерства, на рівень ОТГ хочуть передати великі фінансові повноваження:

"Наприклад, освітні та медичні послуги".

Натомість, у повітів залишаться лише адміністративні функції.

"На це варто звернути увагу, тому що, яка з ОТГ зможе на своїх бюджетах утримувати районні лікарні?" – сказала Ірина Констанкевич.

Депутатка сподівається, що невдовзі Верховна Рада займеться вирішенням питань адміністративно-територіального устрою:

"Ми маємо цілий комплекс питань, які необхідно вирішити".


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Теги: Ірина Констанкевич, децентралізація, повіт, повноваження
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