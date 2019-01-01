У Польщі знайшли мертвим заробітчанина з Волині

Шпачука Івана Михайловича жителя смт Іваничі, який поїхав у травні на заробітки і не повернувся.



Про це повідомили



Іван Шпачук 18-го травня поїхав у Польщу на заробітки, перетнувши пункт пропуску «Устилуг». 3-го липня він пішов з однієї роботи на іншу. З того часу рідні не могли встановити з ним зв’язок.



17-го вересня тіло чоловіка знайшли у лісосмузі під Варшавою, причину смерті буде встановлено після розтину 23-24 вересня.



Як повідомляють родичі загиблого іваничівці, тіло знаходиться у м. Сєродзь, Лодзьке воєводство. 23-го вересня його мають перевезти до Варшави до похоронного бюро. Для цього необхідна чимала сума коштів 25 тисяч гривень, тому рідні загиблого просять допомоги.



Номер картки для перерахунку коштів: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Миколаївна.

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