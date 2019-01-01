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22 вересня на Волині: гортаючи календар

22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження у колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Сергія Кошарука (на фото).

Також день народження відзначають колишній народний депутат України Юрій Савчук та голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.

Цього дня іменини відзначають ті, кого нарекли іменами Анна та Йосип.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Також цього дня відзначають День без автомобілів. У Європі і деяких інших країнах світу людей закликають пересісти на велосипеди, підводи чи інший екологічний вид транспорту або ж ходити пішки. Ідея мінімізації використання автотранспорту, працюючого на двигуні внутрішнього згоряння, виникла з початку знаменитої нафтової кризи 1973-го року, яка до цих пір вважається найбільшою у світовій енергетичній галузі.

Все більш відверті заклики хоча б якось скоротити використання автотранспорту в світовому співтоваристві стали звучати уже з 1994-го року. Так виник символічний «День без автомобілів», який став періодично проводитися в країнах Європи 22-го вересня.

У Луцьку 22 вересня 1982 року з конвеєра ЛуАЗу зійшов 100-тисячний автомобіль.

Цього дня 2001 року, в день 60-тої річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни, в країні вперше відзначався День партизанської слави.

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