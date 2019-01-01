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«ДБР йде шляхом Януковича», – Петро Порошенко про обшуки і допити силовиків

«ДБР йде шляхом Януковича», – Петро Порошенко про обшуки і допити силовиків
Проведення безпідставних обшуків і допитів в рамках досудових кримінальних проваджень слідчими ДБР штовхають правоохоронну систему на хибний шлях, яким йшов режим Януковича, коли застосовував політичні переслідування проти своїх опонентів. Якщо слідчі виконують забаганки соратників президента-втікача – це завдає удару по міжнародній репутації України та демократичних свободах громадян, – про це п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми «Рандеву».

Про повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

«Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань. З благословення, я можу так передбачати, керівника Офісу Президента пана Богдана, близького партнера пана Портнова, колишнього заступника адміністрації Януковича. Це удар по українській владі і по державі Україна, щодо повернення політичних переслідувань. Якщо це буде їх вибір – поборемось», – наголосив Петро Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» нагадав про свій багаторічний досвід перебування в опозиції, який дає розуміння як протистояти тиску влади і захищати інтереси своїх виборців.

«Я і моя політична сила не боїмося нікого, ми чесно дивимося людям в очі. Я багато років був в опозиції, і ці хлопчики – вони не перші, хто хотіли запроторити Порошенка (за грати – ред). Ви дуже добре пам’ятаєте і 2003, і 2004 рік, і коли на канал були наїзди, і в 2007, і в 2008, і в 2012, і в 2013 роках. Нічого в них не вийде. У нас є достатньо механізмів захисту» – підкреслив п’ятий президент Петро Порошенко.

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Теги: Петро Порошенко, ДБР, обшуки, Європейська солідарність
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