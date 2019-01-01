«Тут фантастична українська, патріотична атмосфера»: Петро Порошенко відвідав книжковий форум

Ми робимо все, щоб збільшити кількість українського продукту для формування української ідентичності і книжковий форум у Львові є важливою складовою збереження саме українського інтелектуального простору. Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність»під час відвідання 26 книжкового форуму у Львові разом з дружиноюПро це йдеться на сайті партії "Європейська солідарність".«Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення – я це відчуваю, і ви точно це відчуєте», – поділився враженнями від форуму Петро Порошенко.П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано. «Я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і до тепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України», – зазначив він.Петро Порошенко зауважив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книжок. «Але це не витрати, це – інвестиції, інвестиції в особистість», – сказав він.Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книжок, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності.«І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше», – наголосив Петро Порошенко.П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлені книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.Він особливо підкреслив важливість зберігати пам’ять про події на Донбасі і військове братерство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.«Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б формулами Шайнмаєра це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, задля чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, це було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія», – сказав Петро Порошенко.«Я думаю, що вчитися любити Україну треба саме в цих хлопців і дівчат. Треба почитати їх книжки», – сказав п’ятий президент Петро Порошенко.Він розповів, що обговорив з ветеранами можливість видання їх аудіо-книжок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів.«Ключова позиція – формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі», – додав він.